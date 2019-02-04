Кіберполіція України створила сервіс для генерації паролів, який має допомогти користувачам використовувати паролі, які не зможуть зламати хакери.
Дивися повний текст Кіберполіція України створила сервіс для генерування надійних паролів.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:12
Кіберполіція України створила сервіс для генерування...
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Дивися повний текст Кіберполіція України створила сервіс для генерування надійних паролів.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:31
Я так понял, в программе Порошенко это будет упомянуто как очень весомое достижение его каденции. П. С. Господа айтишники, я бы поржал вместе с Вами, но это же, блин, даже не смешно, это трагедия - то, что такое попадает в новости
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:43
А заодно можно и все сгенерированные пароли в базу сохранять, чтоб потом спецслужбам проще было чужие аккаунты взламывать.
Додано: Вів 05 лют, 2019 03:00
"Безопасность" этих паролей уже давно опровергнута самим создателем этих правил, которые создавались абсолютно от балды еще на заре интернета. И их создатель очень сильно извиняется перед человечеством за кучу бесполезно потраченного времени и сил на генерацию и запоминание таких паролей.
Какие же пароли действительно надежные? Главное в пароле не типы символов, которые вы используете, а их общее количество, т.е. длина пароля. Короткий пароль со всякой ерундой типа букв, цифр и прочей лабуды взломать гораздо проще, чем длинный пароль из нсколькоих слов. И такой пароль будет гораздо проще запомнить.
Печально, что наша киберполиция об этом не знает, продолжает существовать где-то в 90х и тратить деньги налогоплательщиков на такую х*ню.
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