Кіберполіція України створила сервіс для генерації паролів, який має допомогти користувачам використовувати паролі, які не зможуть зламати хакери.
Дивися повний текст Кіберполіція України створила сервіс для генерування надійних паролів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:12
Кіберполіція України створила сервіс для генерування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіберполіція України створила сервіс для генерування надійних паролів.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:31
Я так понял, в программе Порошенко это будет упомянуто как очень весомое достижение его каденции. П. С. Господа айтишники, я бы поржал вместе с Вами, но это же, блин, даже не смешно, это трагедия - то, что такое попадает в новости
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:43
А заодно можно и все сгенерированные пароли в базу сохранять, чтоб потом спецслужбам проще было чужие аккаунты взламывать.
Додано: Вів 05 лют, 2019 03:00
"Безопасность" этих паролей уже давно опровергнута самим создателем этих правил, которые создавались абсолютно от балды еще на заре интернета. И их создатель очень сильно извиняется перед человечеством за кучу бесполезно потраченного времени и сил на генерацию и запоминание таких паролей.
Какие же пароли действительно надежные? Главное в пароле не типы символов, которые вы используете, а их общее количество, т.е. длина пароля. Короткий пароль со всякой ерундой типа букв, цифр и прочей лабуды взломать гораздо проще, чем длинный пароль из нсколькоих слов. И такой пароль будет гораздо проще запомнить.
Печально, что наша киберполиция об этом не знает, продолжает существовать где-то в 90х и тратить деньги налогоплательщиков на такую х*ню.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:00
что-то слабо верится что пароль включающий в себя не только два набора алфавита (большие и маленькие буквы) но еще и десяток спецсимволов + десять цифр будет одинаков по стойкости паролю такой же длины но состоящему из двух слов, но из 26 возможных символов. ведь кол-во комбинаций равно кол-во символов в степени "длина пароля". а если учесть что пароль из слов не нужно тупо перебирать, а можно использовать словарь...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:53
RomanTik
Вы знаете что? Я вам подскажу как легко можно заработать несколько десятков тысяч долларов. Так вот у меня есть биткоины на кошельке Электрум, для восстановления доступа нужно элементарно отгадать всего 12 английских слов, которые выбираются из словаря в 2048 слов. И никаких спецсимволов и никаких больших букв, только обычные слова маленькими буквами. Приглашаю всех взломать этот простой пароль и достать мои биткоины!
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:05
Пароль нульової довжини це щось новеньке... Та й 1, 2, 4, 5 це дуже мало.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:07
Re: Кіберполіція України створила сервіс для генерування...
какой в этом смысл любой может придумать белиберду из букв и цифр. Плохо что запрещают использовать простые пароли, такое на важное ставить все равно не будешь.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:18
Так а де власне посилання на сервіс??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|