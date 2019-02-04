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Кіберполіція України створила
сервіс для генерування...

Кіберполіція України створила сервіс для генерування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:37

Ferox, чушь городите - эти 12 слов используются для восстановления забытого пароля, а для входа используется обычный пароль и я сомневаюсь что для каждодневного доступа вы станете использовать фразу из множества слов. параноить тоже нужно в меру - иначе придется проводить рывковую эпиляцию области пятой точки в случае невовремя обострившегося склероза ))))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:22

  RomanTik написав:
  Kart написав:"Безопасность" этих паролей уже давно опровергнута самим создателем этих правил, которые создавались абсолютно от балды еще на заре интернета. И их создатель очень сильно извиняется перед человечеством за кучу бесполезно потраченного времени и сил на генерацию и запоминание таких паролей.
https://gizmodo.com/the-guy-who-invente ... 1797643987

Какие же пароли действительно надежные? Главное в пароле не типы символов, которые вы используете, а их общее количество, т.е. длина пароля. Короткий пароль со всякой ерундой типа букв, цифр и прочей лабуды взломать гораздо проще, чем длинный пароль из нсколькоих слов. И такой пароль будет гораздо проще запомнить.

Печально, что наша киберполиция об этом не знает, продолжает существовать где-то в 90х и тратить деньги налогоплательщиков на такую х*ню.

что-то слабо верится что пароль включающий в себя не только два набора алфавита (большие и маленькие буквы) но еще и десяток спецсимволов + десять цифр будет одинаков по стойкости паролю такой же длины но состоящему из двух слов, но из 26 возможных символов. ведь кол-во комбинаций равно кол-во символов в степени "длина пароля". а если учесть что пароль из слов не нужно тупо перебирать, а можно использовать словарь...

Для того, чтобы перебирать пароль из словаря, надо сначала знать о том, что он состоит из слов из словаря. А еще - из какого словаря, и какой он хоть примерно длины, и нет ли там других символов, или цифр. Ну так, на вскидку.
Skypups
 
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  #<12
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