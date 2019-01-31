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В уряді пропонують дозволити
областям брати кредити у...

В уряді пропонують дозволити областям брати кредити у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:54

В уряді пропонують дозволити областям брати кредити у...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури пропонує ухвалити нормативний акт, яким нададуть дозвіл обласним органам влади залучати міжнародні кредити від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також інших міжнародних фінансових організацій. Кредити мають використовувати на ремонт доріг.

Дивися повний текст В уряді пропонують дозволити областям брати кредити у ЄБРР та Світового банку на ремонт доріг.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:54

Ага .... болт Вам .... ещё миллиарды хотят в асфальт закатать..
anton_gms
 
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