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В уряді пропонують дозволити областям брати кредити у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:54
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури пропонує ухвалити нормативний акт, яким нададуть дозвіл обласним органам влади залучати міжнародні кредити від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також інших міжнародних фінансових організацій. Кредити мають використовувати на ремонт доріг.
Дивися повний текст В уряді пропонують дозволити областям брати кредити у ЄБРР та Світового банку на ремонт доріг
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:54
Ага .... болт Вам .... ещё миллиарды хотят в асфальт закатать..
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