Про це повідомив Королівський канадський монетний двір на своєму офіційному сайті.
Дивися повний текст У Канаді випустили монету у формі української писанки.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 23:59
У Канаді випустили монету у формі української писанки
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Дивися повний текст У Канаді випустили монету у формі української писанки.
Додано: Вів 05 лют, 2019 00:23
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі
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