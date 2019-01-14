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У Канаді випустили монету у
формі української писанки

У Канаді випустили монету у формі української писанки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:59

У Канаді випустили монету у формі української писанки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Королівський канадський монетний двір на своєму офіційному сайті.

Дивися повний текст У Канаді випустили монету у формі української писанки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:59

Дякуемо.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:23

Канада - 2016 рік :wink:
Зображення

:arrow: Першоджерело - клац

Зображення
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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