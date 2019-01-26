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У мережі вкрали дані близько 773 млн email-адрес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 01:36
Пропонуємо до обговорення:
Австралійський експерт з кібербезпеки заявив про перший масовий витік даних в 2019-му році. За його даними, постраждали близько 773 млн унікальних email-адрес і 21 млн паролів.
Дивися повний текст У мережі вкрали дані близько 773 млн email-адрес
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