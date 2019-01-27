Українці накопичили рекордний борг за комуналку – понад 55 млрд грн.
Дивися повний текст Борги за комуналку: коли можна не платити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:18
Борги за комуналку: коли можна не платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комуналку: коли можна не платити.
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:18
а можно не платить когда задерживают выплаты пенсии....
уже пошли не выплаты!!!!!!!!!
|