Українці накопичили рекордний борг за комуналку – понад 55 млрд грн.
Дивися повний текст Борги за комуналку: коли можна не платити.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:18
Борги за комуналку: коли можна не платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги за комуналку: коли можна не платити.
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:18
а можно не платить когда задерживают выплаты пенсии....
уже пошли не выплаты!!!!!!!!!
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:20
Если температура в помещении не выше 12 градусов, отопление можно вовсе не оплачивать.
странная норма, во 1х люди в таком случае используют обогреватели, во 2х кто мешает открыть окно и сделать в комнате -10С?
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:05
БЕЗ БАМАЖКИ ТЫ КАКАШ-А
wotsergeyd
Замеры температуры производит комиссия
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:52
wotsergeyd
Тем более комиссия измеряет температуру не в помещении, а теплоносителя в батареях.
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