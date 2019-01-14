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Борги за комуналку:
коли можна не платити

Борги за комуналку: коли можна не платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:18

Борги за комуналку: коли можна не платити

Пропонуємо до обговорення:
Українці накопичили рекордний борг за комуналку – понад 55 млрд грн.

Дивися повний текст Борги за комуналку: коли можна не платити.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:18

а можно не платить когда задерживают выплаты пенсии....
уже пошли не выплаты!!!!!!!!!
yil56
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:20

Если температура в помещении не выше 12 градусов, отопление можно вовсе не оплачивать.
странная норма, во 1х люди в таком случае используют обогреватели, во 2х кто мешает открыть окно и сделать в комнате -10С?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:05

БЕЗ БАМАЖКИ ТЫ КАКАШ-А

wotsergeyd
Замеры температуры производит комиссия :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:52

wotsergeyd
Тем более комиссия измеряет температуру не в помещении, а теплоносителя в батареях.
Gln_Vlrn
 
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