Всім користувачам версії Skype 7.4 було запропоновано перейти на Skype 8 або вийти з системи, оскільки «класична» збірка більше не підтримується.
Дивися повний текст Skype більше не підтримується Microsoft.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20
Skype більше не підтримується Microsoft
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Skype більше не підтримується Microsoft.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20
Удивляют меня здешние заголовки. Из любой ерунды пытаются сенсацию сделать. Сказали бы "Skype *7* больше не поддерживается..." и можно было бы дальше не читать.
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