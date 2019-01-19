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Skype більше не
підтримується Microsoft

Skype більше не підтримується Microsoft
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20

Skype більше не підтримується Microsoft

Пропонуємо до обговорення:
Всім користувачам версії Skype 7.4 було запропоновано перейти на Skype 8 або вийти з системи, оскільки «класична» збірка більше не підтримується.

Дивися повний текст Skype більше не підтримується Microsoft.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:20

Удивляют меня здешние заголовки. Из любой ерунды пытаются сенсацию сделать. Сказали бы "Skype *7* больше не поддерживается..." и можно было бы дальше не читать.
barg
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:39

Windows must die (c) Billy :)
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:08

мастера заголовков
adikali
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:52

Classic Skype 7.x більше не підтримується Microsoft

... новая версия существенно уступает старой. К примеру, в ней нет функции Split View, которая в восьмой сборке есть только на Windows 10.


Впервые узнал о функции Split View из этой статьи :)
Недавно принудительно пришлось перейти на новый Skype (Windows 7).
Единственное существенное неудобство по сравнению с классической версией - невозможно настроить Skype так, чтобы он не авторизировался при старте. Причём этой баго-фиче уже больше года (см., напр., How to disable automatic login?), а воз и ныне там... Причём этот косяк проявляется на всех операционках (от Windows до MacOS).
AntonK
 
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