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Податок на виведений капітал дасть ефект, як укол...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована.
Дивися повний текст Податок на виведений капітал дасть ефект, як укол адреналіну в серце - Президент
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