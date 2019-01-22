Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована.
Дивися повний текст Податок на виведений капітал дасть ефект, як укол адреналіну в серце - Президент.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 10:39
Податок на виведений капітал дасть ефект, як укол...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на виведений капітал дасть ефект, як укол адреналіну в серце - Президент.
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:57
Розмову почали в 17 році, чому не ввели на 18 та 19 роки?
бо не було виборів
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