|
|
|
Стало відомо, коли почнуть роботу приватні залізничні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Уже в поточному році в Україні можуть почати працювати приватні залізничні компанії.
Дивися повний текст Стало відомо, коли почнуть роботу приватні залізничні перевізники
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87091
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:02
Давно пора, норм
-
svm30055
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 11.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|