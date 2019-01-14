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Стало відомо, коли почнуть
роботу приватні залізничні...

Стало відомо, коли почнуть роботу приватні залізничні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:02

Стало відомо, коли почнуть роботу приватні залізничні...

Пропонуємо до обговорення:
Уже в поточному році в Україні можуть почати працювати приватні залізничні компанії.

Дивися повний текст Стало відомо, коли почнуть роботу приватні залізничні перевізники.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:02

Давно пора, норм
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