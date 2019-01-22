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Укравтодор взявся латати ями
на дорогах, які з'явилися...

Укравтодор взявся латати ями на дорогах, які з'явилися...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:54

Укравтодор взявся латати ями на дорогах, які з'явилися...

Пропонуємо до обговорення:
В результаті коливань температур і перезволоження дорожнього полотна на дорогах країни почала виникати аварійна ямковість, тому Укравтодор почав роботи з її ліквідації.

Дивися повний текст Укравтодор взявся латати ями на дорогах, які з'явилися з-під снігу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:54

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