|
|
|
Укравтодор взявся латати ями на дорогах, які з'явилися...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:54
Пропонуємо до обговорення:
В результаті коливань температур і перезволоження дорожнього полотна на дорогах країни почала виникати аварійна ямковість, тому Укравтодор почав роботи з її ліквідації.
Дивися повний текст Укравтодор взявся латати ями на дорогах, які з'явилися з-під снігу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87090
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:54
Пішло масштабне відмивання коштів.
-
jeugen
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 08.08.18
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|