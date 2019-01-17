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Картку киянина перестали
видавати: в чому причина

Картку киянина перестали видавати: в чому причина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17

Картку киянина перестали видавати: в чому причина

Пропонуємо до обговорення:
Проблему обіцяють незабаром вирішити.

Дивися повний текст Картку киянина перестали видавати: в чому причина.
R2
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