Засновник Meizu Джек Вонг (Хуан Чжан) в листі працівникам і фанатам, присвяченому наближенню Китайського нового року, оголосив про перехід компанії на систему змішаного володіння.
Дивися повний текст Meizu стане частково державною компанією.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17
Meizu стане частково державною компанією
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Дивися повний текст Meizu стане частково державною компанією.
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17
может дело еще и в том, что после всеобщего хайпа по Мейзу в 2015-2016 годах, компания резко уронила качество в ущерб количеству и при этом сильно расслабилась?
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