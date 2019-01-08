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Meizu стане частково
державною компанією

Meizu стане частково державною компанією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17

Meizu стане частково державною компанією

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Meizu Джек Вонг (Хуан Чжан) в листі працівникам і фанатам, присвяченому наближенню Китайського нового року, оголосив про перехід компанії на систему змішаного володіння.

Дивися повний текст Meizu стане частково державною компанією.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17

может дело еще и в том, что после всеобщего хайпа по Мейзу в 2015-2016 годах, компания резко уронила качество в ущерб количеству и при этом сильно расслабилась?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 05:54

Смартфоны в отношении цена/качество просто бомбовые. Если б Мейзу прислушалась к владельцам на международном рынке, и добавила б в свои смарты копеечный NFC и обновления чаще 1 раза в год (я про межд.версию Flyme, а не китайскую, где они обновляют пару раз в год), может тогда б и дела у нее были б лучьше за счет большого международного рынка. (написано с Meizu Pro 6)
serhiy1107
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