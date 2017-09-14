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У "Нафтогазі" розповіли,
скільки коштує пробурити...

У "Нафтогазі" розповіли, скільки коштує пробурити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34

У "Нафтогазі" розповіли, скільки коштує пробурити...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість буріння однієї свердловини у Полтавській області становить 10-15 мільйонів доларів, повідомив директор інтегрованого газового бізнесу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, скільки коштує пробурити свердловину на Полтавщині.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34

Враньё - в США бюджет деланья дыры плюс оборудование 5-6 млн. долларов при выплате американской зарплаты и американской аренды за оборудование.
https://www.tidalpetroleum.com/processes/drilling-cost
anton_gms
 
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