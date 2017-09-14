У "Нафтогазі" розповіли, скільки коштує пробурити...
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Вартість буріння однієї свердловини у Полтавській області становить 10-15 мільйонів доларів, повідомив директор інтегрованого газового бізнесу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.
Anton gms В приведенной вами ссылке 4 миллиона стоит просверлить дырку глубиной 1000 футов плюс миллион за аренду вышки на этот период, не учтены расходы на работу грейдеров,экскаваторов и прочего при подготовке площадки и пр.В Полтавской области дырку нужно бурить до глубины в восемь- десять тысяч футов
alex58chorniy написав:Anton gms В приведенной вами ссылке 4 миллиона стоит просверлить дырку глубиной 1000 футов плюс миллион за аренду вышки на этот период, не учтены расходы на работу грейдеров,экскаваторов и прочего при подготовке площадки и пр.В Полтавской области дырку нужно бурить до глубины в восемь- десять тысяч футов
В приведённой ссылке другая информация. Не надо обманывать.