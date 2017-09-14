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У "Нафтогазі" розповіли,
скільки коштує пробурити...

У "Нафтогазі" розповіли, скільки коштує пробурити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34

У "Нафтогазі" розповіли, скільки коштує пробурити...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість буріння однієї свердловини у Полтавській області становить 10-15 мільйонів доларів, повідомив директор інтегрованого газового бізнесу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, скільки коштує пробурити свердловину на Полтавщині.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34

Враньё - в США бюджет деланья дыры плюс оборудование 5-6 млн. долларов при выплате американской зарплаты и американской аренды за оборудование.
https://www.tidalpetroleum.com/processes/drilling-cost
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:48

Ну Вы сравнили.... Американские зарплаты и премия колобова ))). А себа пару лямов накинуть... это ж святое дело
vor12
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:57

Anton gms В приведенной вами ссылке 4 миллиона стоит просверлить дырку глубиной 1000 футов плюс миллион за аренду вышки на этот период, не учтены расходы на работу грейдеров,экскаваторов и прочего при подготовке площадки и пр.В Полтавской области дырку нужно бурить до глубины в восемь- десять тысяч футов
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:40

Даже при таком задвиге с ценой бурения - компания с миллиардными оборотами не заметит расходов на полсотни новых дырок.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:40

А инвестицции и так заложены в прибыль предпртятия
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:44

Re: бесполезная компания. вредоносная

По его словам, для того чтобы “Нафтогаз” был прибыльной и полезной для жителей страны компанией, необходимы существенные инвестиции, прозрачные правила игры и рыночная цена на природный газ.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:57

  alex58chorniy написав:Anton gms В приведенной вами ссылке 4 миллиона стоит просверлить дырку глубиной 1000 футов плюс миллион за аренду вышки на этот период, не учтены расходы на работу грейдеров,экскаваторов и прочего при подготовке площадки и пр.В Полтавской области дырку нужно бурить до глубины в восемь- десять тысяч футов


В приведённой ссылке другая информация. Не надо обманывать.
luckwinny
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:33

когда уже чиновники Нафтогаза будут выполнять законы Украины и называть цены в украинских гривнах?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:33

  Тракторист написав:коли вже чиновники Нафтогазу виконуватимуть закони України і називати ціни в українських гривнях? ...

Дійсно, чому українська державна компанія бурить свердловини в Полтавській області за долари?
0mage0
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