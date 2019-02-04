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Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34
С целью максимально учесть мнение наших форумчан, мы решили создать истинно "Народный рейтинг кредитных карт", в котором каждый желающий может проголосовать за любые две карты, выделив их в качестве лучших из бесплатных (это важно!) кредиток на текущий момент.
Приглашаем всех проголосовать!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:21
Краща наразі А-банк
А з переліку Б5 та ЕКО
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:26
chipmunk написав:
Краща наразі А-банк
А з переліку Б5 та ЕКО
Там условие - депозит на 25к. Т.е. она не совсем бесплатная.
Хотя согласен, карта на моменте отличная.
Ау, создатели рейтинга! Учтите это в дальнейшем!
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