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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 2.9 5 14
Кредитная карта Monobank
7%
1
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
57%
8
Card Blanshe White, Идея-банк
0
0
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
21%
3
Универсальная, Приватбанк
7%
1
ВсеМожу, ПУМБ
0
0
World Maximum, Альфа-банк
7%
1
FreecardGold, Кредит-Днепр
0
0
Golder Dream, банк Конкорд
0
0
Easypay cobrend, банк Форвард
0
0
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34

Народный рейтинг кредитных карт

С целью максимально учесть мнение наших форумчан, мы решили создать истинно "Народный рейтинг кредитных карт", в котором каждый желающий может проголосовать за любые две карты, выделив их в качестве лучших из бесплатных (это важно!) кредиток на текущий момент.

Приглашаем всех проголосовать!
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:21

Re: Народный рейтинг кредитных карт

Краща наразі А-банк :)
А з переліку Б5 та ЕКО
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:26

  chipmunk написав:Краща наразі А-банк :)
А з переліку Б5 та ЕКО


Там условие - депозит на 25к. Т.е. она не совсем бесплатная.
Хотя согласен, карта на моменте отличная.

Ау, создатели рейтинга! Учтите это в дальнейшем!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:36

Re: Народный рейтинг кредитных карт

  Искатель написав:Там условие - депозит на 25к. Т.е. она не совсем бесплатная.

Згоден, але ж вимога офработи теж "платна", бо з офзарплати є падатки :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:15

Re: Народный рейтинг кредитных карт

нет тасовской пудры, идеевской он-лайн, форвардовской выручалки, глобусовской запасочки - это на вскидку
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:42

Модератор

Прошу додати карту АБанку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:16

  Stringer написав:нет тасовской пудры, идеевской он-лайн, форвардовской выручалки, глобусовской запасочки - это на вскидку

Есть одно "но".
Рейтинг на 10 позиций. По одной карте от каждого банка.
Если будет за какую-то карту много голосов (озвученных в данной теме в комментариях), попробуем кого-то убрать, кого-то добавить.

"Пудра" - там ограничение по гендерному признаку :) Мне не дадут, например...
И наконец: не стояла цель охватить все кредитки, а только самые-самые...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:17

  greenozon написав:Модератор

Прошу додати карту АБанку


Модератор только разместил объявление :) Рейтингом он не занимается...
Сделаем так: выбросим карту, которая в течение недели не наберет ни одного голоса, и вместо нее поставим "Универсальную" от А-банка.
Идет?
ShtormK
Журналіст форуму
 
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