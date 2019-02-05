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Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34
С целью максимально учесть мнение наших форумчан, мы решили создать истинно "Народный рейтинг кредитных карт", в котором каждый желающий может проголосовать за любые две карты, выделив их в качестве лучших из бесплатных (это важно!) кредиток на текущий момент.
Приглашаем всех проголосовать!
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Модератор
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:21
Краща наразі А-банк
А з переліку Б5 та ЕКО
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:26
chipmunk написав:
Краща наразі А-банк
А з переліку Б5 та ЕКО
Там условие - депозит на 25к. Т.е. она не совсем бесплатная.
Хотя согласен, карта на моменте отличная.
Ау, создатели рейтинга! Учтите это в дальнейшем!
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Искатель
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:15
нет тасовской пудры, идеевской он-лайн, форвардовской выручалки, глобусовской запасочки - это на вскидку
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Stringer
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Додано: Вів 05 лют, 2019 16:42
Модератор
Прошу додати карту АБанку
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greenozon
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:16
Stringer написав:
нет тасовской пудры, идеевской он-лайн, форвардовской выручалки, глобусовской запасочки - это на вскидку
Есть одно "но".
Рейтинг на 10 позиций. По одной карте от каждого банка.
Если будет за какую-то карту много голосов (озвученных в данной теме в комментариях), попробуем кого-то убрать, кого-то добавить.
"Пудра" - там ограничение по гендерному признаку
Мне не дадут, например...
И наконец: не стояла цель охватить все кредитки, а только самые-самые...
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ShtormK
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Додано: Вів 05 лют, 2019 17:17
greenozon написав:Модератор
Прошу додати карту АБанку
Модератор только разместил объявление
Рейтингом он не занимается...
Сделаем так: выбросим карту, которая в течение недели не наберет ни одного голоса, и вместо нее поставим "Универсальную" от А-банка.
Идет?
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ShtormK
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Додано: Вів 05 лют, 2019 18:44
ShtormK написав:
Сделаем так: выбросим карту, которая в течение недели не наберет ни одного голоса, и вместо нее поставим "Универсальную" от А-банка.
Угу!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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