Народный рейтинг кредитных карт

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:12
Как может кредитка без кешбека претендовать на звание "Лучшая" - не понимаю
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Вів 05 лют, 2019 20:14
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:13
На момент її старту умова депо на півроку під 13,55 була дійсно дискримінаційною. А сьогодні ніби 16,5 ставка ринкова і не є дискримінаційною. Саме сьогодні вважати її платною не варто.
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:21
Взагалі рейтинг кредиток класна річ для новачків особливо. Але він завжди буде субєктивний з масою нарікань... бо в кожного свої критерії. Я от не розумію як можна вважати найкращою карту, яку не видають не те, що всім, а й навіть людям з ідеальною історією та офіційним статусом. Критерій доступності карти має бути №1. Інакше її тут в принципі не має бути.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:12
Как вариант, предлагаю к рассмотрению
уже существующий народный рейтинг...
первая колонка - порядковый номер
вторая колонка - количество активных карт
третья колонка - наименование банка
И так, поехали...
01. 20 006 722 - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
02. 5 853 620 - АТ "ОЩАДБАНК"
03. 3 007 822 - АТ "Райффайзен Банк Аваль"
04. 1 998 806 - АТ "АЛЬФА-БАНК"
05. 1 018 722 - АТ "УкрСиббанк"
06. 762 542 - ПАТ "ПУМБ"
07. 528 075 - АТ "А - БАНК"
08. 391 505 - АБ "УКРГАЗБАНК"
09. 391 355 - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
10. 366 722 - АТ "ОТП БАНК"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:06
Я бы вообще выкинул пумб с этого списка.
По своему разумению подключать рассрочку без согласия пользователя карты - это огромный такой минус, которого себе не позволил ни один из банков в списке.
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