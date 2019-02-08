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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 2.8 5 81
Кредитная карта Monobank
25%
20
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
38%
31
Card Blanshe White, Идея-банк
9%
7
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
7%
6
Универсальная, Приватбанк
16%
13
ВсеМожу, ПУМБ
0
0
World Maximum, Альфа-банк
2%
2
FreecardGold, Кредит-Днепр
0
0
Golder Dream, банк Конкорд
1%
1
Easypay cobrend, банк Форвард
1%
1
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:12

Как может кредитка без кешбека претендовать на звание "Лучшая" - не понимаю
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- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:14

  mustbe написав:Как может кредитка без кешбека претендовать на звание "Лучшая" - не понимаю

Тут соревнование карт на самый щедрый кешбек. Достаточно сделать кешбек 0% или даже 0.8% и банк превратится в худший, что видно по моно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:13

  Искатель написав:
  chipmunk написав:Краща наразі А-банк :)

Там условие - депозит на 25к. Т.е. она не совсем бесплатная.


На момент її старту умова депо на півроку під 13,55 була дійсно дискримінаційною. А сьогодні ніби 16,5 ставка ринкова і не є дискримінаційною. Саме сьогодні вважати її платною не варто.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:21

Взагалі рейтинг кредиток класна річ для новачків особливо. Але він завжди буде субєктивний з масою нарікань... бо в кожного свої критерії. Я от не розумію як можна вважати найкращою карту, яку не видають не те, що всім, а й навіть людям з ідеальною історією та офіційним статусом. Критерій доступності карти має бути №1. Інакше її тут в принципі не має бути.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:49

Сейчас более привлекательна Б5.
vnpe1
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:12

Как вариант, предлагаю к рассмотрению
уже существующий народный рейтинг...
первая колонка - порядковый номер
вторая колонка - количество активных карт
третья колонка - наименование банка
И так, поехали...
01. 20 006 722 - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
02. 5 853 620 - АТ "ОЩАДБАНК"
03. 3 007 822 - АТ "Райффайзен Банк Аваль"
04. 1 998 806 - АТ "АЛЬФА-БАНК"
05. 1 018 722 - АТ "УкрСиббанк"
06. 762 542 - ПАТ "ПУМБ"
07. 528 075 - АТ "А - БАНК"
08. 391 505 - АБ "УКРГАЗБАНК"
09. 391 355 - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
10. 366 722 - АТ "ОТП БАНК"
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:06

  Qwerty1999 написав:Как вариант, предлагаю к рассмотрению
уже существующий народный рейтинг...
первая колонка - порядковый номер
вторая колонка - количество активных карт
третья колонка - наименование банка
И так, поехали...
01. 20 006 722 - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
02. 5 853 620 - АТ "ОЩАДБАНК"
03. 3 007 822 - АТ "Райффайзен Банк Аваль"
04. 1 998 806 - АТ "АЛЬФА-БАНК"
05. 1 018 722 - АТ "УкрСиббанк"
06. 762 542 - ПАТ "ПУМБ"
07. 528 075 - АТ "А - БАНК"
08. 391 505 - АБ "УКРГАЗБАНК"
09. 391 355 - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
10. 366 722 - АТ "ОТП БАНК"


Я бы вообще выкинул пумб с этого списка.

По своему разумению подключать рассрочку без согласия пользователя карты - это огромный такой минус, которого себе не позволил ни один из банков в списке.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:53

  curiousobro написав:
  Qwerty1999 написав:Как вариант, предлагаю к рассмотрению
уже существующий народный рейтинг...
первая колонка - порядковый номер
вторая колонка - количество активных карт
третья колонка - наименование банка
И так, поехали...
01. 20 006 722 - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
02. 5 853 620 - АТ "ОЩАДБАНК"
03. 3 007 822 - АТ "Райффайзен Банк Аваль"
04. 1 998 806 - АТ "АЛЬФА-БАНК"
05. 1 018 722 - АТ "УкрСиббанк"
06. 762 542 - ПАТ "ПУМБ"
07. 528 075 - АТ "А - БАНК"
08. 391 505 - АБ "УКРГАЗБАНК"
09. 391 355 - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
10. 366 722 - АТ "ОТП БАНК"


Я бы вообще выкинул пумб с этого списка.

По своему разумению подключать рассрочку без согласия пользователя карты - это огромный такой минус, которого себе не позволил ни один из банков в списке.


Это как песня - из неё слов не выкинешь - десятка банков с максимальным количеством активных карт, отсортированная по убыванию количества активных карт.
Недовольные клиенты вправе аннулировать карты, закрыть карточные счета и свалить из банка и тогда через время в одном банке количество активных карт ещё уменьшиться а в другом наоборот - увеличиться...
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:46

Qwerty1999, для чого цей список?
Гриценко...наш Президент
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