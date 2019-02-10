Народный рейтинг кредитных карт

Додано: Суб 09 лют, 2019 22:17

У конкорда GoldeN Dream.



А по кредиткам проголосую за Б5, и Абанк (когда добавят)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин