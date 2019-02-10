Народный рейтинг кредитных карт

Qwerty1999 написав:Как вариант, предлагаю к рассмотрению уже существующий народный рейтинг... первая колонка - порядковый номер вторая колонка - количество активных карт третья колонка - наименование банка И так, поехали... 01. 20 006 722 - АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 02. 5 853 620 - АТ "ОЩАДБАНК" 03. 3 007 822 - АТ "Райффайзен Банк Аваль" 04. 1 998 806 - АТ "АЛЬФА-БАНК" 05. 1 018 722 - АТ "УкрСиббанк" 06. 762 542 - ПАТ "ПУМБ" 07. 528 075 - АТ "А - БАНК" 08. 391 505 - АБ "УКРГАЗБАНК" 09. 391 355 - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 10. 366 722 - АТ "ОТП БАНК"
Дурной список Т.к. и Приват и Ощад просто, без согласования с клиентом подключают кредлимит на 500..1000грн. Клиент об этом может и не догадываться. По Райфу -- прикольно, я так понимаю зарплатникам они тоже просто выдают Прозору и об этом клиент даже не вспоминает. А вот чел-ку с улицы заполучить кредитку от Райфа ооочень трудно. ПУМБ - проштрафился со своей авторассрочкой Универсал -- уже кредитки не выдает полгода как ОТП - выдает кредитку если у клиента они есть еще не более 2х
mustbe написав:Как может кредитка без кешбека претендовать на звание "Лучшая" - не понимаю
Тут соревнование карт на самый щедрый кешбек. Достаточно сделать кешбек 0% или даже 0.8% и банк превратится в худший, что видно по моно
КБ -- один из клавных критериев выбора карты вааще А у КК должен быть грейс, причем не 30дн, а +20..30, т.е. =50..62дн Важен сам лимит, его доступность в получении А дальше можно оценивать качество самого КБ: группы товаров, 3/15, календарь, на все 1% и т.д. И в последнюю оч-дь мона оценить %% за обслуживания кредита, просрочки, обналы Интерестна еще степень доступности мониторинга КК в ИБ: ОМП, текущая, грейсю Важны каналы/стоимость/скорость погашения: СЭП, р2р, касса..
clientage написав:А дальше можно оценивать качество самого КБ: группы товаров, 3/15, календарь, на все 1% и т.д. И в последнюю оч-дь мона оценить %% за обслуживания кредита, просрочки, обналы
Так как бы по основной задумке кредиток это народу в первую очередь должно быть интересно. ) Так что надо просто давать сравнение в удобном виде, а рейтинг пусть каждый сам ставит по своим потребностям.