RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 2.9 5 108
Кредитная карта Monobank
28%
30
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
33%
36
Card Blanshe White, Идея-банк
6%
7
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
8%
9
Универсальная, Приватбанк
18%
19
ВсеМожу, ПУМБ
0
0
World Maximum, Альфа-банк
4%
4
FreecardGold, Кредит-Днепр
0
0
Golder Dream, банк Конкорд
2%
2
Easypay cobrend, банк Форвард
1%
1
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:24

  Qwerty1999 написав:Как вариант, предлагаю к рассмотрению
уже существующий народный рейтинг...
первая колонка - порядковый номер
вторая колонка - количество активных карт
третья колонка - наименование банка
И так, поехали...
01. 20 006 722 - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
02. 5 853 620 - АТ "ОЩАДБАНК"
03. 3 007 822 - АТ "Райффайзен Банк Аваль"
04. 1 998 806 - АТ "АЛЬФА-БАНК"
05. 1 018 722 - АТ "УкрСиббанк"
06. 762 542 - ПАТ "ПУМБ"
07. 528 075 - АТ "А - БАНК"
08. 391 505 - АБ "УКРГАЗБАНК"
09. 391 355 - ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
10. 366 722 - АТ "ОТП БАНК"

Дурной список :!: :mrgreen:
Т.к. и Приват и Ощад просто, без согласования с клиентом подключают кредлимит на 500..1000грн. Клиент об этом может и не догадываться.
По Райфу -- прикольно, я так понимаю зарплатникам они тоже просто выдают Прозору и об этом клиент даже не вспоминает. А вот чел-ку с улицы заполучить кредитку от Райфа ооочень трудно.
ПУМБ - проштрафился со своей авторассрочкой :evil:
Универсал -- уже кредитки не выдает полгода как
ОТП - выдает кредитку если у клиента они есть еще не более 2х :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27373
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2190 раз.
Подякували: 3156 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:32

  safonovstanislav написав:
  mustbe написав:Как может кредитка без кешбека претендовать на звание "Лучшая" - не понимаю

Тут соревнование карт на самый щедрый кешбек. Достаточно сделать кешбек 0% или даже 0.8% и банк превратится в худший, что видно по моно

КБ -- один из клавных критериев выбора карты вааще
А у КК должен быть грейс, причем не 30дн, а +20..30, т.е. =50..62дн
Важен сам лимит, его доступность в получении
А дальше можно оценивать качество самого КБ: группы товаров, 3/15, календарь, на все 1% и т.д.
И в последнюю оч-дь мона оценить %% за обслуживания кредита, просрочки, обналы
Интерестна еще степень доступности мониторинга КК в ИБ: ОМП, текущая, грейсю
Важны каналы/стоимость/скорость погашения: СЭП, р2р, касса..
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27373
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2190 раз.
Подякували: 3156 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 21:08

  clientage написав:А дальше можно оценивать качество самого КБ: группы товаров, 3/15, календарь, на все 1% и т.д.
И в последнюю оч-дь мона оценить %% за обслуживания кредита, просрочки, обналы


Так как бы по основной задумке кредиток это народу в первую очередь должно быть интересно. )
Так что надо просто давать сравнение в удобном виде, а рейтинг пусть каждый сам ставит по своим потребностям.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2471
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:17

У конкорда GoldeN Dream.

А по кредиткам проголосую за Б5, и Абанк (когда добавят)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7141
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4721 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 22:32

  chipmunk написав:Краща наразі А-банк :)
А з переліку Б5 та ЕКО

А чем АБанк такая классная ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 147
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 23:28

Re: Народный рейтинг кредитных карт

Кешбек. Приблизно як в моні, але %% за кредитні не зарізані
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8097
З нами з: 15.04.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 09:11

Re: Народный рейтинг кредитных карт

alex_dvornichenko написав:А чем АБанк такая классная ?

Нормальний кешбек за кредитні (як у Моно до змін) і більше категорій на вибір.
Zochan
 
Повідомлень: 209
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 10:40

  Zochan написав:
alex_dvornichenko написав:А чем АБанк такая классная ?

Нормальний кешбек за кредитні (як у Моно до змін) і більше категорій на вибір.

Это секретная информация ? В интернете про кэш бек АБанка ни слова. )))
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 147
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 11:12

  alex_dvornichenko написав:
  Zochan написав:
alex_dvornichenko написав:А чем АБанк такая классная ?

Нормальний кешбек за кредитні (як у Моно до змін) і більше категорій на вибір.

Это секретная информация ? В интернете про кэш бек АБанка ни слова. )))

Заходите в тему А-банк. Далее поиск по слову категории- и вуаля search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&t=594&sf=msgonly&ch=-1&start=10
lel
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 10.12.13
Подякував: 880 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, kostya77, vollena71 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.