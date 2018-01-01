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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 392393394395396>
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:23

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:и Faceless другим был года три назад, совсем какой-то скомняжечка.

Да, я поскромнел

Наоборот, предыдущий вариант был беззубый...потому и более безликий
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:25

  change_pm написав:https://ccc.eu/pl/meskie/buty/trzewiki/ ... -granatowy
Цена 40 злотых + еще скидка от клубной карты, короче бесплатно за кожу с нубуком.

Сомневаюсь, что такую обувь можно купить в ССС , который в Дримтауне, за 350 грн.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:30

  Чукча2 написав:Вот так взял... и плюнул в рожевые окуляры....

Большое количество людей в Украине на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью, - Порошенко. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/310995 ... oyi_jiznyu

Та начебто і ні

Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

"Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан", - сказал он.

"Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют - худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы", - отметил Порошенко.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:34

  Первый написав:
"Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют - худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы", - отметил Порошенко.

Это да, зажали ликвидность, напродавали банкам и нерезидентам ОВГЗ под космические 17-18,5%, курс бакса сейча на МБ-27,20 (!!!) и макроэкономика-в шоколаде

а микроэкономика домохозяйств что с того имеет?
Любимый Госстат
Задолженность украинцев по оплате услуг ЖКХ по итогам 2018 года достигла 55,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. При этом на конец декабря 2017 года украинцы были должны за коммунальные услуги 32,3 млрд грн. То есть за последний год долги украинцев увеличились на 23,3 млрд грн, или 72,1%. Всего за 2018 год уровень оплаты населением за ЖКХ составил 80,6%.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:46

Куда ветка исчезла ?))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:50

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:https://ccc.eu/pl/meskie/buty/trzewiki/ ... -granatowy
Цена 40 злотых + еще скидка от клубной карты, короче бесплатно за кожу с нубуком.

Сомневаюсь, что такую обувь можно купить в ССС , который в Дримтауне, за 350 грн.

Был бы интересен репортаж из Дримтауна, чтобы понимать уровень цен.
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 05 лют, 2019 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:50

с чистого листа)

https://youtu.be/Xf2BmiAgrqE
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести из ОП топового застройщика.
Покупатели забронировашие или подписавшие договора, массово отказываются от проплат, в связи с рухнувшим курсом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:06

  UA написав:Вести из ОП топового застройщика.
Покупатели забронировашие или подписавшие договора, массово отказываются от проплат, в связи с рухнувшим курсом.


как данную информацию прокомментирует пан Первый
Варианты ответов :

- Ваши доказательства ?
- Фото хрущей
- Январь это не показатель
- 1 ЖК это не показатель
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 05 лют, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:09

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:https://ccc.eu/pl/meskie/buty/trzewiki/ ... -granatowy
Цена 40 злотых + еще скидка от клубной карты, короче бесплатно за кожу с нубуком.

Сомневаюсь, что такую обувь можно купить в ССС , который в Дримтауне, за 350 грн.

Был бы интересен репортаж из Дримтауна, чтобы понимать уровень цен.

А шо в гугле забанили? Если да, то нажмите вкладку ua.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 05 лют, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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