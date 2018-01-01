Топові за гришу не торгують
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:10
Топові за гришу не торгують
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тиски: снизу давит минималка по з/п , сверху-курс бакса.
те, кто проплатил аванс, не требуют расторжения договора и возврата ?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:14
Половине населения сразали субсидии, результат не заставил себя долго ждать.
В январе ситуация будет еще веселее т.к. платежки за тепло и гор.воду по городам будут +22% с февраля водопостачання та водовидведення +10%
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:16
Вы серьезно ? То есть переводы в банке идут строго в долларах и евро ?
Или налом идет расчет прямо в ОП
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:18
Хм, за 40 злотых поеду возьму. Спасибо за наводку.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:25
КГС Укрбу Столица Интергал за гришу не торгують
Новий тиждень сміху від першого.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:31
UA
Погоджуюсь, з ua. Ці торгують. Крім столиці. Там фіксації розтермінування з привязкою до курсу.
В якому масово розривають?
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:38
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:39
Самый известный киевский застройщик.
Не разрывают, а просто не приходят на подписание или не оплачивают подписаное.
Типа при обмене по новому курсу, уже не выкладываемся в 100% оплату и соответственно теряем скидку.
Под топовыми имели ввиду ЮДП, КАН и т.д.?
Так это не топовые, это для разношерстных ТОПов.
Востаннє редагувалось UA в Вів 05 лют, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:41
У Мистецькому Арсеналі відкриється виставка про хаотичну забудову в українських містах
Виставку «Архітектура. Громада. Час» і однойменний номер журналу 5.6 magazine присвячено «диктату забудовника і ролі архітектора й громади у цьому скаженому свавіллі».
У цей четвер, сьомого лютого, у Мистецькому Арсеналі відбудеться відкриття виставки «Архітектура. Громада. Час».
Головна мета виставки, яку курує спеціаліст із радянської модерністської архітектури Олексій Биков, – показати хаотичний стан будівництва в українських містах.
На виставці покажуть роботи 15 авторів, серед яких – фотографи, архітектори, журналісти та дизайнери. Їхні фотографії увійшли у новий, 11-й, номер журналу про фотографію 5.6 magazine, який присвячено стосункам між громадою, забудовниками та архітекторами.
«Цей номер не про красу і неповторність українських міст, а про безконтрольність і безвладдя, про диктат забудовника, про роль архітектора і громади у цьому скаженому свавіллі», – пише редакція журналу.
Зокрема, під час підготовки випуску редактори знайшли двох чоловіків, які не вірять у збереження архітектурного минулого, тому вирішили витатуювати пам’ятки на своїх тілах: «тарілку» на Либідській, готель «Турист», будинки спальних районів Оболоні.
зы: воистину заставь дураков богу молиться
рыба-сом, у вас нет татуировок с "памятниками архитектуры"?
оболонские панельки - это не у вас?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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