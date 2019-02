Додано: Вів 05 лют, 2019 13:41



Виставку «Архітектура. Громада. Час» і однойменний номер журналу 5.6 magazine присвячено «диктату забудовника і ролі архітектора й громади у цьому скаженому свавіллі».

У цей четвер, сьомого лютого, у Мистецькому Арсеналі відбудеться відкриття виставки «Архітектура. Громада. Час».



Головна мета виставки, яку курує спеціаліст із радянської модерністської архітектури Олексій Биков, – показати хаотичний стан будівництва в українських містах.



На виставці покажуть роботи 15 авторів, серед яких – фотографи, архітектори, журналісти та дизайнери. Їхні фотографії увійшли у новий, 11-й, номер журналу про фотографію 5.6 magazine, який присвячено стосункам між громадою, забудовниками та архітекторами.



«Цей номер не про красу і неповторність українських міст, а про безконтрольність і безвладдя, про диктат забудовника, про роль архітектора і громади у цьому скаженому свавіллі», – пише редакція журналу.



Зокрема, під час підготовки випуску редактори знайшли двох чоловіків, які не вірять у збереження архітектурного минулого, тому вирішили витатуювати пам’ятки на своїх тілах: «тарілку» на Либідській, готель «Турист», будинки спальних районів Оболоні.

зы: воистину заставь дураков богу молиться

рыба-сом, у вас нет татуировок с "памятниками архитектуры"?

