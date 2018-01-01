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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396>
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:10

  UA написав:Вести из ОП топового застройщика.
Покупатели забронировашие или подписавшие договора, массово отказываются от проплат, в связи с рухнувшим курсом.


Топові за гришу не торгують
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Покупатели забронировашие или подписавшие договора, массово отказываются от проплат, в связи с рухнувшим курсом.

Тиски: снизу давит минималка по з/п , сверху-курс бакса.
те, кто проплатил аванс, не требуют расторжения договора и возврата ?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:14

Половине населения сразали субсидии, результат не заставил себя долго ждать.

В январе ситуация будет еще веселее т.к. платежки за тепло и гор.воду по городам будут +22% с февраля водопостачання та водовидведення +10%

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:16

  Первый написав:
  UA написав:Вести из ОП топового застройщика.
Покупатели забронировашие или подписавшие договора, массово отказываются от проплат, в связи с рухнувшим курсом.


Топові за гришу не торгують


Вы серьезно ? :shock: То есть переводы в банке идут строго в долларах и евро ?
Или налом идет расчет прямо в ОП
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:18

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:https://ccc.eu/pl/meskie/buty/trzewiki/ ... -granatowy
Цена 40 злотых + еще скидка от клубной карты, короче бесплатно за кожу с нубуком.

Сомневаюсь, что такую обувь можно купить в ССС , который в Дримтауне, за 350 грн.

Был бы интересен репортаж из Дримтауна, чтобы понимать уровень цен.

Хм, за 40 злотых поеду возьму. Спасибо за наводку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:25

  zzzzzz написав:
  Первый написав:
Топові за гришу не торгують


Вы серьезно ? :shock: То есть переводы в банке идут строго в долларах и евро ?
Или налом идет расчет прямо в ОП

https://delo.ua/business/top-5-krupnejs ... va-340838/
КГС Укрбу Столица Интергал за гришу не торгують :shock:
Новий тиждень сміху від першого.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:31

UA

Погоджуюсь, з ua. Ці торгують. Крім столиці. Там фіксації розтермінування з привязкою до курсу.

В якому масово розривають?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:38

  zzzzzz написав:.. То есть переводы в банке идут строго в долларах и евро ?
Или налом идет расчет прямо в ОП

Налом в валюте через ФФС знакомая платила 2 недели назад. Бесилась еще, что одну сотку забраковали. Укрбуд, чтобы никто не сомневался - через их кассу курс был лучше, чем в обменках
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:39

  Первый написав:UA

Погоджуюсь, з ua. Ці торгують. Крім столиці. Там фіксації розтермінування з привязкою до курсу.

В якому масово розривають?

Самый известный киевский застройщик.
Не разрывают, а просто не приходят на подписание или не оплачивают подписаное.
Типа при обмене по новому курсу, уже не выкладываемся в 100% оплату и соответственно теряем скидку.

Под топовыми имели ввиду ЮДП, КАН и т.д.?
Так это не топовые, это для разношерстных ТОПов.
Востаннє редагувалось UA в Вів 05 лют, 2019 13:41, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:41

У Мистецькому Арсеналі відкриється виставка про хаотичну забудову в українських містах
Виставку «Архітектура. Громада. Час» і однойменний номер журналу 5.6 magazine присвячено «диктату забудовника і ролі архітектора й громади у цьому скаженому свавіллі».
У цей четвер, сьомого лютого, у Мистецькому Арсеналі відбудеться відкриття виставки «Архітектура. Громада. Час».

Головна мета виставки, яку курує спеціаліст із радянської модерністської архітектури Олексій Биков, – показати хаотичний стан будівництва в українських містах.

На виставці покажуть роботи 15 авторів, серед яких – фотографи, архітектори, журналісти та дизайнери. Їхні фотографії увійшли у новий, 11-й, номер журналу про фотографію 5.6 magazine, який присвячено стосункам між громадою, забудовниками та архітекторами.

«Цей номер не про красу і неповторність українських міст, а про безконтрольність і безвладдя, про диктат забудовника, про роль архітектора і громади у цьому скаженому свавіллі», – пише редакція журналу.

Зокрема, під час підготовки випуску редактори знайшли двох чоловіків, які не вірять у збереження архітектурного минулого, тому вирішили витатуювати пам’ятки на своїх тілах: «тарілку» на Либідській, готель «Турист», будинки спальних районів Оболоні.
https://hmarochos.kiev.ua/2019/02/05/u- ... 541dd75Iq0

зы: воистину заставь дураков богу молиться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
рыба-сом, у вас нет татуировок с "памятниками архитектуры"?
оболонские панельки - это не у вас? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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