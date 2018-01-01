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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: воистину заставь дураков богу молиться
рыба-сом, у вас нет татуировок с "памятниками архитектуры"?
оболонские панельки - это не у вас?

А у Вас татух велосипеда, обезьяны и #КличкоМер на лбу нет? ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:54

  kingkongovets написав:редактори знайшли двох чоловіків, які не вірять у збереження архітектурного минулого, тому вирішили витатуювати пам’ятки на своїх тілах: «тарілку» на Либідській, готель «Турист», будинки спальних районів Оболоні.

Один з них був ККц?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:54

  UA написав:
  Первый написав:UA

Погоджуюсь, з ua. Ці торгують. Крім столиці. Там фіксації розтермінування з привязкою до курсу.

В якому масово розривають?

Самый известный киевский застройщик.
Не разрывают, а просто не приходят на подписание или не оплачивают подписаное.
Типа при обмене по новому курсу, уже не выкладываемся в 100% оплату и соответственно теряем скидку.

Под топовыми имели ввиду ЮДП, КАН и т.д.?
Так это не топовые, это для разношерстных ТОПов.


Самые жирные скидки при 100% оплате вроде КМБ дает ? Или может еще кто-то ?
По некоторым объектам до 15% , друзья, кто еще лидер по скидкам при условии 100% оплаты ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 05 лют, 2019 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:54

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:зы: воистину заставь дураков богу молиться
рыба-сом, у вас нет татуировок с "памятниками архитектуры"?
оболонские панельки - это не у вас?

А у Вас татух велосипеда, обезьяны и #КличкоМер на лбу нет? ;)


вы так по детски реагируете)
на выставку то пойдете? там будет куча ваших однодумцев и соратников - замшелых таких "мыстэцтвознавцив, защищающих всяческую никому нах не нужную фигню " с неизменными вонючими прилуками в зубах)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Налом в валюте через ФФС знакомая платила 2 недели назад. Бесилась еще, что одну сотку забраковали. Укрбуд, чтобы никто не сомневался - через их кассу курс был лучше, чем в обменках

Ну...если "их касса"-это касса банка с функцией обмена , с которым они сотрудничают или хотя бы обменка, рядом с кассой ФФС, то тогда нормально. Но если берут налом валюту типа "получатель: ФФС, плательщик: физлицо", тогда большой финансовый грех. очень наказуемый.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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