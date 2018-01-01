А у Вас татух велосипеда, обезьяны и #КличкоМер на лбу нет?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А у Вас татух велосипеда, обезьяны и #КличкоМер на лбу нет?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:54
Один з них був ККц?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:54
Самые жирные скидки при 100% оплате вроде КМБ дает ? Или может еще кто-то ?
По некоторым объектам до 15% , друзья, кто еще лидер по скидкам при условии 100% оплаты ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 05 лют, 2019 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:54
вы так по детски реагируете)
на выставку то пойдете? там будет куча ваших однодумцев и соратников - замшелых таких "мыстэцтвознавцив, защищающих всяческую никому нах не нужную фигню " с неизменными вонючими прилуками в зубах)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 05 лют, 2019 13:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну...если "их касса"-это касса банка с функцией обмена , с которым они сотрудничают или хотя бы обменка, рядом с кассой ФФС, то тогда нормально. Но если берут налом валюту типа "получатель: ФФС, плательщик: физлицо", тогда большой финансовый грех. очень наказуемый.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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