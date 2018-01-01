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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:11
Serg-ik написав:
Ну...если "их касса"-это касса банка с функцией обмена , с которым они сотрудничают или хотя бы обменка, рядом с кассой ФФС, то тогда нормально. Но если берут налом валюту типа "получатель: ФФС, плательщик: физлицо", тогда большой финансовый грех. очень наказуемый.
не может касса иметь "функцию обмена" - такой лицензии в природе нет. Берут и так, благо, новая православная церковь и Томос все "финансовые грехи" временно прощают.
Тем более, что это была уже не первая ее квартира у этого забудовника
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:14
Mazay256 написав:
..
Выставляют счет к оплате по текущему курсу, если деньги пришли на другой день, выставляют курсовую разницу. Налом в валюте - это совсем нагло )
Я повторяю - еще и купюру забраковали
все норм - это каста неприкосновенных: пока Кличко со сворой у руля, никто им палки в колеса не засунет. Это его корова и он будет ее доить
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:24
sequence написав: Serg-ik написав:
Ну...если "их касса"-это касса банка с функцией обмена , с которым они сотрудничают или хотя бы обменка, рядом с кассой ФФС, то тогда нормально. Но если берут налом валюту типа "получатель: ФФС, плательщик: физлицо", тогда большой финансовый грех. очень наказуемый.
не может касса иметь "функцию обмена" - такой лицензии в природе нет. Берут и так, благо, новая православная церковь и Томос все "финансовые грехи" временно прощают.
Тем более, что это была уже не первая ее квартира у этого забудовника
Простите я чего-то совсем не въезжаю.
Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:30
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
зы: воистину заставь дураков богу молиться
рыба-сом, у вас нет татуировок с "памятниками архитектуры"?
оболонские панельки - это не у вас?
А у Вас татух велосипеда, обезьяны и #КличкоМер на лбу нет?
вы так по детски реагируете)
на выставку то пойдете? там будет куча ваших однодумцев и соратников - замшелых таких "мыстэцтвознавцив", защищающих всяческую никому нах не нужную фигню с неизменными вонючими прилуками в зубах)
Не знаю как на тупые вопросы отвечать. Решил отшутиться.
Выставка мне неинтересна.
Для того, чтоб иметь своё мнение на уровне "нравится/не правится" нужно обязательно быть "мыстэцтвознавцем"?
Вопрос риторический.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:33
zzzzzz написав:
Простите я чего-то совсем не въезжаю.
Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?
Думаю, товарищ путает. Я спросил у коллеги, который пару квартир покупал в УБ, он платил через соседнюю с УБ кассу в банке Глобус, курс предлагали получше обменников, но никакой оплаты в валюте не было, давали вполне законную квитанцию в грн )
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Mazay256
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:35
Первый написав:
Якась не правильна інформація. Виходить що йшли масові продажі, проте вчора долар впав і вони зупинилися.
Проте в країні голод, розруха, еміграція. про які масові продажі йде мова? Та й ще зразу із 100% оплатою? Я с шоці.
Первый. Если продажи совсем упадут, то вам перестанут платить зарплату и мы больше не сможем читать репортажи про "Нові тижні болі".
Пока всё норм. Не волнуйтесь.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:37
Mazay256 написав: zzzzzz написав:
Простите я чего-то совсем не въезжаю.
Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?
Думаю, товарищ путает. Я спросил у коллеги, который пару квартир покупал в УБ, он платил через соседнюю с УБ кассу в банке Глобус, курс предлагали получше обменников, но никакой оплаты в валюте не было )
Возможно. Я со свечкой не стоял, но был факт - на тот момент курс упал, а в ОП сказали про недельную фиксацию курса. Если вы уверены, что Глобус фиксит на неделю, значит - через Глобус. Но что-то мне подсказывает..
я проясню, отпишусь
Востаннє редагувалось sequence
в Вів 05 лют, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:37
sequence написав:
не может касса иметь "функцию обмена" - такой лицензии в природе нет
ок, напишу длинно, чтоб не цеплялись
застройщик ( или ФФС) договариваются с банком о приёме нала от клиентов. За это-льготный процент за обслуживание или вовсе бесплатное обслуживание. Если клиент имеет доллары, то их обменивают в помещении банка, в соседнем окошке или в том же, где и делается платёж в гривне на счёт ФФС или застройщика.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:39
Mazay256 написав: zzzzzz написав:
Простите я чего-то совсем не въезжаю.
Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?
Думаю, товарищ путает. Я спросил у коллеги, который пару квартир покупал в УБ, он платил через соседнюю с УБ кассу в банке Глобус, курс предлагали получше обменников, но никакой оплаты в валюте не было, давали вполне законную квитанцию в грн )
Вот и я был удивлен, в том отделении банка Глобус ( на Сверстюка ) у меня есть знакомые, они же мне давали статистику по выданным ипотечным кредитам. Я писал на прошлой неделе.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:42
zzzzzz написав:
..
Вот и я был удивлен, в том отделении банка Глобус ( на Сверстюка ) у меня есть знакомые, они же мне давали статистику по выданным ипотечным кредитам. Я писал на прошлой неделе.
Это была не ипотека - кажется, аванс по новой акции застройщика "рассрочка 30 мес.; фикс. цена на 1/2 года... "
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