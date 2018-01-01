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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:44
sequence написав: Mazay256 написав: zzzzzz написав:
Простите я чего-то совсем не въезжаю.
Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?
Думаю, товарищ путает. Я спросил у коллеги, который пару квартир покупал в УБ, он платил через соседнюю с УБ кассу в банке Глобус, курс предлагали получше обменников, но никакой оплаты в валюте не было )
Возможно. Я со свечкой не стоял, но был факт - на тот момент курс упал, а в ОП сказали про недельную фиксацию курса. Если вы уверены, что Глобус фиксит на неделю, значит - через Глобус. Но что-то мне подсказывает..
я проясню, отпишусь
Простите но вашему знакомому просто проехали по ушам. Счет к оплате в гривневом эквиваленте выставляет застройщик, он может прописать любую сумму, и навешать лапши про какой-то заложенный курс с каким-то фиксингом вообще от балды.
Смотреть всегда надо по факту какая сумма была в платежке, в какой валюте, на какую дату и за сколько условных метров.
Все остальное про недельные фиксинги курса это маркетинговые приколы .
Конкретно банк Глобус выставляет рыночный курс.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:52
zzzzzz написав:
..проехали по ушам.
не проехали. Хватит, просили не распространяться
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Додано: Вів 05 лют, 2019 14:54
sequence
так зачем распространялись?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 15:20
UA написав: Первый написав:
Якась не правильна інформація. Виходить що йшли масові продажі, проте вчора долар впав і вони зупинилися.
Проте в країні голод, розруха, еміграція. про які масові продажі йде мова? Та й ще зразу із 100% оплатою? Я с шоці.
Первый. Если продажи совсем упадут, то вам перестанут платить зарплату и мы больше не сможем читать репортажи про "Нові тижні болі".
Пока всё норм. Не волнуйтесь.
Дивний перехід на особистості. Не було та не було масових продажів, а потім оппа, і масові відмови від 100% оплат. Трішки не логічно. Вам не здається?
Зи. Куди йти за зарплатою? Я не гордий, схожу.
Всім процвітання!
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