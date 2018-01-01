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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:44

  sequence написав:
  Mazay256 написав:
  zzzzzz написав:Простите я чего-то совсем не въезжаю.

Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?


Думаю, товарищ путает. Я спросил у коллеги, который пару квартир покупал в УБ, он платил через соседнюю с УБ кассу в банке Глобус, курс предлагали получше обменников, но никакой оплаты в валюте не было )

Возможно. Я со свечкой не стоял, но был факт - на тот момент курс упал, а в ОП сказали про недельную фиксацию курса. Если вы уверены, что Глобус фиксит на неделю, значит - через Глобус. Но что-то мне подсказывает..
я проясню, отпишусь




Простите но вашему знакомому просто проехали по ушам. Счет к оплате в гривневом эквиваленте выставляет застройщик, он может прописать любую сумму, и навешать лапши про какой-то заложенный курс с каким-то фиксингом вообще от балды.

Смотреть всегда надо по факту какая сумма была в платежке, в какой валюте, на какую дату и за сколько условных метров.
Все остальное про недельные фиксинги курса это маркетинговые приколы .

Конкретно банк Глобус выставляет рыночный курс.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:52

  zzzzzz написав:..проехали по ушам.
не проехали. Хватит, просили не распространяться
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:54

sequence
так зачем распространялись? :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:20

  UA написав:
  Первый написав:
Якась не правильна інформація. Виходить що йшли масові продажі, проте вчора долар впав і вони зупинилися.

Проте в країні голод, розруха, еміграція. про які масові продажі йде мова? Та й ще зразу із 100% оплатою? Я с шоці.

Первый. Если продажи совсем упадут, то вам перестанут платить зарплату и мы больше не сможем читать репортажи про "Нові тижні болі".
Пока всё норм. Не волнуйтесь.


Дивний перехід на особистості. Не було та не було масових продажів, а потім оппа, і масові відмови від 100% оплат. Трішки не логічно. Вам не здається?

Зи. Куди йти за зарплатою? Я не гордий, схожу.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:36

  Yuri_T написав:sequence
так зачем распространялись? :)

не знал, что низзя :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:54

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:и Faceless другим был года три назад, совсем какой-то скомняжечка.

Да, я поскромнел


Замовкли щось фейслесарі.
Пропали в полі трактори.
І прокурори зникли, як лишай.
Мабуть, почався дорожай????
________________
Українські топ-чиновники масово приватизують елітне службове житло. Серед них Муженко, судді Конституційного та Вищого господарського судів, - "Наші гроші". ВIДЕО
Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, суддя - племінник нардепа Сергія Ківалова Сергій Могил та інші топ-чиновники масово заволодівають службовими квартирами в дорогих київських ЖК.

https://censor.net.ua/ua/photo_news/310 ... utsiyinogo
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лют, 2019 16:57, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:57

Металопластикове вікно пробивається викруткою в потрібному місці, дуже легко, без шуму, - перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Прудченко
Найкращий спосіб убезпечити себе - хороші ґрати на вікнах, а в приватному будинку - периметр, що повністю охороняється, навіть коли господарі вдома, вважає фахівець.

https://censor.net.ua/ua/news/3110062/m ... _zastupnyk
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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