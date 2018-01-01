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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:44

  sequence написав:
  Mazay256 написав:
  zzzzzz написав:Простите я чего-то совсем не въезжаю.

Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?


Думаю, товарищ путает. Я спросил у коллеги, который пару квартир покупал в УБ, он платил через соседнюю с УБ кассу в банке Глобус, курс предлагали получше обменников, но никакой оплаты в валюте не было )

Возможно. Я со свечкой не стоял, но был факт - на тот момент курс упал, а в ОП сказали про недельную фиксацию курса. Если вы уверены, что Глобус фиксит на неделю, значит - через Глобус. Но что-то мне подсказывает..
я проясню, отпишусь




Простите но вашему знакомому просто проехали по ушам. Счет к оплате в гривневом эквиваленте выставляет застройщик, он может прописать любую сумму, и навешать лапши про какой-то заложенный курс с каким-то фиксингом вообще от балды.

Смотреть всегда надо по факту какая сумма была в платежке, в какой валюте, на какую дату и за сколько условных метров.
Все остальное про недельные фиксинги курса это маркетинговые приколы .

Конкретно банк Глобус выставляет рыночный курс.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:52

  zzzzzz написав:..проехали по ушам.
не проехали. Хватит, просили не распространяться
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:54

sequence
так зачем распространялись? :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:20

  UA написав:
  Первый написав:
Якась не правильна інформація. Виходить що йшли масові продажі, проте вчора долар впав і вони зупинилися.

Проте в країні голод, розруха, еміграція. про які масові продажі йде мова? Та й ще зразу із 100% оплатою? Я с шоці.

Первый. Если продажи совсем упадут, то вам перестанут платить зарплату и мы больше не сможем читать репортажи про "Нові тижні болі".
Пока всё норм. Не волнуйтесь.


Дивний перехід на особистості. Не було та не було масових продажів, а потім оппа, і масові відмови від 100% оплат. Трішки не логічно. Вам не здається?

Зи. Куди йти за зарплатою? Я не гордий, схожу.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:36

  Yuri_T написав:sequence
так зачем распространялись? :)

не знал, что низзя :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:37

"ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен "
https://lb.ua/economics/2019/02/05/4189 ... odali.html
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:04

Пропали фейслесарі на тракторах!!!
Який жаль!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:15

  Frant написав:Пропали фейслесарі на тракторах!!!
Який жаль!

Франт, вы не пробовали Акатинол Мемантин?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:21

  Прохожий написав:"ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен "
https://lb.ua/economics/2019/02/05/4189 ... odali.html

Ну а построенные дома теперь куда?
Ведь я так понял,что там всё в куче было,плюс 15.7 Га,или фирташ сам у себя выкупил,взял кредит на сотни лямов у.е.,а выкупил за 900 мио,красота...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 18:24

  Прохожий написав:"ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен "
https://lb.ua/economics/2019/02/05/4189 ... odali.html

Ну, красиво Фирташ долг в 2,6 ярда превратил в 777 лямов. "Сэкономил - значит заработал"(с)
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