Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Простите я чего-то совсем не въезжаю.
Можно еще раз. Она деньги вносила через кассу, что за касса, в какой валюте было зачисление в ФФУ ?
Думаю, товарищ путает. Я спросил у коллеги, который пару квартир покупал в УБ, он платил через соседнюю с УБ кассу в банке Глобус, курс предлагали получше обменников, но никакой оплаты в валюте не было )
Возможно. Я со свечкой не стоял, но был факт - на тот момент курс упал, а в ОП сказали про недельную фиксацию курса. Если вы уверены, что Глобус фиксит на неделю, значит - через Глобус. Но что-то мне подсказывает.. я проясню, отпишусь
Простите но вашему знакомому просто проехали по ушам. Счет к оплате в гривневом эквиваленте выставляет застройщик, он может прописать любую сумму, и навешать лапши про какой-то заложенный курс с каким-то фиксингом вообще от балды.
Смотреть всегда надо по факту какая сумма была в платежке, в какой валюте, на какую дату и за сколько условных метров. Все остальное про недельные фиксинги курса это маркетинговые приколы .