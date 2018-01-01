Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Покупателей бьют на взлете. А ведь эти деньги могли пойти в реальную экономику, стать бетоном и кирпичом.
В купе с требованием объяснять происхождение денег на покупку недвижимости - заговор против строительной отрасли. Пока требования объяснить происхождение денег, обходится отмазкой, что мол одолжил у безработного знакомого такого то. Но ведь это пока.
С февраля “Киевводоканал” будет проводить начисления за водоснабжение и водоотвод по новой методике
Как сообщается, среди основных принципов - принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом потребленной холодной воды, измеренным общедомовых счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков:
- для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления. - для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.