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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:13

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Головокружительная карьера.

27 марта 2018 назначен начальником Голосеевского рай.управления полиции.
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/gol ... -voloshin/


5 февраля 2019 задержан СБУ при получении взятки 15000 $
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... 42mT9.dpbs


Покупателей бьют на взлете. А ведь эти деньги могли пойти в реальную экономику, стать бетоном и кирпичом.

Так они станут бетоном и кирпичем, только где-то в Испании ,надеюсь никто не сомневается шо никого не посодють )) :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:17

хлопцы, давайте поближе к теме ветки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:22

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:"ТРЦ "Республика" продали на голландском аукционе за 777 млн гривен "
https://lb.ua/economics/2019/02/05/4189 ... odali.html

Ну, красиво Фирташ долг в 2,6 ярда превратил в 777 лямов. "Сэкономил - значит заработал"(с)

Приватизация доходов и национализация убытков.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:23

  zzzzzz написав:Головокружительная карьера.

27 марта 2018 назначен начальником Голосеевского рай.управления полиции.
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/gol ... -voloshin/


5 февраля 2019 задержан СБУ при получении взятки 15000 $
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... 42mT9.dpbs

Не ловят взяточников - плохо
Ловят взяточников - опять плохо
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:25

  Прохожий написав:хлопцы, давайте поближе к теме ветки...


А чого писати?

На вторинці - тиша, первинка - заморожується.
Трактори пропали з полів)))
Нові фейки про ЗП пересічних - ніхто не закидає)))

Нудно)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:28

  vano80 написав:
  zzzzzz написав:Головокружительная карьера.

27 марта 2018 назначен начальником Голосеевского рай.управления полиции.
https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/gol ... -voloshin/


5 февраля 2019 задержан СБУ при получении взятки 15000 $
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2 ... 42mT9.dpbs


Покупателей бьют на взлете. А ведь эти деньги могли пойти в реальную экономику, стать бетоном и кирпичом.

В купе с требованием объяснять происхождение денег на покупку недвижимости - заговор против строительной отрасли.
Пока требования объяснить происхождение денег, обходится отмазкой, что мол одолжил у безработного знакомого такого то. Но ведь это пока.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:28

С февраля “Киевводоканал” будет проводить начисления за водоснабжение и водоотвод по новой методике

Как сообщается, среди основных принципов - принцип определения и распределения небаланса - разницы между объемом потребленной холодной воды, измеренным общедомовых счетчиком, и суммарным объемом потребленной холодной воды по показаниям квартирных счетчиков:

- для домов, где все помещения оснащены счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между всеми потребителями пропорционально объему потребления.
- для домов, где часть помещений не оснащена счетчиками холодной воды, объем небаланса распределяется между потребителями, не имеющих счетчиков, пропорционально количеству лиц, которые фактически пользуются услугами.


http://kievvlast.com.ua/news/s-fevralya ... j-metodike
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:33

Frant
Пане дОцент, а що, вже здаете квартирки бiля метро по 2000 грн в мiсяць, з меблями, холодильником та бойлером ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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