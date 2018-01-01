RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401>
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:16

  airmax78 написав:Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.

А че вам таки зеля не нравится? Новые лица в политике. I like this :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 22.05.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:28

  Понаехал написав:А че вам таки зеля не нравится? Новые лица в политике. I like this :)

Ещё одно с темой "новое лицо в политике". Пусть это лицо хоть 4 года Мухосранском поруководит, тогда и можно поговорить, по итогам, какой из Зеленского политик
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 31.08.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:33

  zzzzzz написав:Сегодня начались продажи в ЖК Отрадный
https://kmb.ua/ru/news/nachalas-prodazh ... -otradnom/

от: 16 844 грн/м² при 100% оплате или +10% при рассрочке

Блин, край земли. И реальная сдача 22год. Карл, 4 года! :shock: Есть желающие?
Nikita1000
 
Повідомлень: 39
З нами з: 31.01.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:39

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.

А че вам таки зеля не нравится? Новые лица в политике. I like this :)

Нравится вот это лицо? Оно правда новое?
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 27860
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:42

  airmax78 написав:Нравится вот это лицо? Оно правда новое?
Зображення

У этого лица даже денег на смартофон нет, а вы его черт знает в чем обвиняете.
UA
 
Повідомлень: 3590
З нами з: 19.07.08
Подякував: 317 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:44

UA

Наша беда в том что приходится выбирать не лучшего из лучших, а менее худшего из худших ((
П.С. Не являюсь сторонником всех троих , ПП,ЮТ,ВЗ
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 05 лют, 2019 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30820
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3036 раз.
Подякували: 5238 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:44

  UA написав:В купе с требованием объяснять происхождение денег на покупку недвижимости - заговор против строительной отрасли.
Пока требования объяснить происхождение денег, обходится отмазкой, что мол одолжил у безработного знакомого такого то. Но ведь это пока.


Вряд ли что-то изменится. Требуется политическое решение. Но оно затронет настолько много людей, включая коренных нищебродов, что это путь в один конец для политика.
vano80
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:58

  zzzzzz написав:UA

Наша беда в том что приходится выбирать не лучшего из лучших, а менее худшего из худших ((
П.С. Не являюсь сторонником всех троих , ПП,ЮТ,ВЗ

Если б не читал этот форум, то и не знал что скоро выборы.
ХЗ за кого голосовать...
Скорее всего за того парня что опустит цену на газ в 4 раза (бигборд сегодня видел). Если кто опустит газ в 5-6 и более раз, то за него.
UA
 
Повідомлень: 3590
З нами з: 19.07.08
Подякував: 317 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:04

  UA написав:У этого лица даже денег на смартофон нет, а вы его черт знает в чем обвиняете.


Зачетный юмор )))
Я где-то читал, что у Коломойского реально нет смартфона, пользуется кнопочным телефоном.
Возможно - опасается слежки.
freeze
4
 
Повідомлень: 9468
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2769 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:04

  zzzzzz написав:UA

Наша беда в том что приходится выбирать не лучшего из лучших, а менее худшего из худших ((
П.С. Не являюсь сторонником всех троих , ПП,ЮТ,ВЗ

ВП - ваше всё
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 31.08.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 398399400401>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1304, 1305, 1306
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13057 2236083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 11:22
Vadim V
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5935)
05.02.2019 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.