А че вам таки зеля не нравится? Новые лица в политике. I like this
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Додано: Вів 05 лют, 2019 22:16
А че вам таки зеля не нравится? Новые лица в политике. I like this
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:28
Ещё одно с темой "новое лицо в политике". Пусть это лицо хоть 4 года Мухосранском поруководит, тогда и можно поговорить, по итогам, какой из Зеленского политик
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:33
Блин, край земли. И реальная сдача 22год. Карл, 4 года! Есть желающие?
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:39
Нравится вот это лицо? Оно правда новое?
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:42
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:44
UA
Наша беда в том что приходится выбирать не лучшего из лучших, а менее худшего из худших ((
П.С. Не являюсь сторонником всех троих , ПП,ЮТ,ВЗ
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 05 лют, 2019 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:44
Вряд ли что-то изменится. Требуется политическое решение. Но оно затронет настолько много людей, включая коренных нищебродов, что это путь в один конец для политика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:58
Если б не читал этот форум, то и не знал что скоро выборы.
ХЗ за кого голосовать...
Скорее всего за того парня что опустит цену на газ в 4 раза (бигборд сегодня видел). Если кто опустит газ в 5-6 и более раз, то за него.
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:04
Додано: Вів 05 лют, 2019 23:04
ВП - ваше всё
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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