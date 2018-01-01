Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В купе с требованием объяснять происхождение денег на покупку недвижимости - заговор против строительной отрасли. Пока требования объяснить происхождение денег, обходится отмазкой, что мол одолжил у безработного знакомого такого то. Но ведь это пока.
Вряд ли что-то изменится. Требуется политическое решение. Но оно затронет настолько много людей, включая коренных нищебродов, что это путь в один конец для политика.
Банки с западными учредителями уже говорят мол давай депозитный договор, справку о доходах и т.д. мулька уже не канает. Банки типа Кристал, сами диктуют бумажки мол деньги у соседа Васи одолжил. Сцут сворачивания продаж из за пугливости покупателя.
UA написав:У этого лица даже денег на смартофон нет, а вы его черт знает в чем обвиняете.
Зачетный юмор ))) Я где-то читал, что у Коломойского реально нет смартфона, пользуется кнопочным телефоном. Возможно - опасается слежки.
Вы опять учудили. Если опасаешься слежки, вообще не пользуйся телефоном. Кстати, разговоры чисто по мобилке гораздо проще отследить, чем переписку по мессенжерам. По мессенжерам и шифрование лучше, и через мобильных операторов траффик идёт как инет
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
UA написав:У этого лица даже денег на смартофон нет, а вы его черт знает в чем обвиняете.
Зачетный юмор ))) Я где-то читал, что у Коломойского реально нет смартфона, пользуется кнопочным телефоном. Возможно - опасается слежки.
Вы опять учудили. Если опасаешься слежки, вообще не пользуйся телефоном. Кстати, разговоры чисто по мобилке гораздо проще отследить, чем переписку по мессенжерам. По мессенжерам и шифрование лучше, и через мобильных операторов траффик идёт как инет
Тогда исходя из ваших экспертных заключений, будем считать, что у Коломойского нет денег на смартфон. Может и так.
UA написав:В купе с требованием объяснять происхождение денег на покупку недвижимости - заговор против строительной отрасли. Пока требования объяснить происхождение денег, обходится отмазкой, что мол одолжил у безработного знакомого такого то. Но ведь это пока.
Вряд ли что-то изменится. Требуется политическое решение. Но оно затронет настолько много людей, включая коренных нищебродов, что это путь в один конец для политика.
Банки с западными учредителями уже говорят мол давай депозитный договор, справку о доходах и т.д. мулька уже не канает. Банки типа Кристал, сами диктуют бумажки мол деньги у соседа Васи одолжил. Сцут сворачивания продаж из за пугливости покупателя.
Вот такие у нас реформы когда строгость законов компенсируется не обязательностью исполнения, рай для коррупции.
Модератор, что с сайтом, с телефона невозможно найти ветку.
начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.
trololo"[quote="4541929:hume"[quote="4541913:antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.[/quote]
На новый 2005 год по всем каналам поздравлял действующий на тот момент президент Кучма,и только по пятому каналу Порошенко зрителей поздравлял кандидат Ющенко,тогда это назвали демократией,сейчас Беня решил повыпендриваться /quote]