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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:06

  vano80 написав:
  UA написав:В купе с требованием объяснять происхождение денег на покупку недвижимости - заговор против строительной отрасли.
Пока требования объяснить происхождение денег, обходится отмазкой, что мол одолжил у безработного знакомого такого то. Но ведь это пока.


Вряд ли что-то изменится. Требуется политическое решение. Но оно затронет настолько много людей, включая коренных нищебродов, что это путь в один конец для политика.

Банки с западными учредителями уже говорят мол давай депозитный договор, справку о доходах и т.д. мулька уже не канает.
Банки типа Кристал, сами диктуют бумажки мол деньги у соседа Васи одолжил.
Сцут сворачивания продаж из за пугливости покупателя.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:10

  freeze написав:
  UA написав:У этого лица даже денег на смартофон нет, а вы его черт знает в чем обвиняете.


Зачетный юмор )))
Я где-то читал, что у Коломойского реально нет смартфона, пользуется кнопочным телефоном.
Возможно - опасается слежки.

Вы опять учудили.
Если опасаешься слежки, вообще не пользуйся телефоном.
Кстати, разговоры чисто по мобилке гораздо проще отследить, чем переписку по мессенжерам.
По мессенжерам и шифрование лучше, и через мобильных операторов траффик идёт как инет
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:18

  pesikot написав:
  freeze написав:
  UA написав:У этого лица даже денег на смартофон нет, а вы его черт знает в чем обвиняете.


Зачетный юмор )))
Я где-то читал, что у Коломойского реально нет смартфона, пользуется кнопочным телефоном.
Возможно - опасается слежки.

Вы опять учудили.
Если опасаешься слежки, вообще не пользуйся телефоном.
Кстати, разговоры чисто по мобилке гораздо проще отследить, чем переписку по мессенжерам.
По мессенжерам и шифрование лучше, и через мобильных операторов траффик идёт как инет


Тогда исходя из ваших экспертных заключений, будем считать, что у Коломойского нет денег на смартфон. Может и так.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:36

  UA написав:
  vano80 написав:
  UA написав:В купе с требованием объяснять происхождение денег на покупку недвижимости - заговор против строительной отрасли.
Пока требования объяснить происхождение денег, обходится отмазкой, что мол одолжил у безработного знакомого такого то. Но ведь это пока.


Вряд ли что-то изменится. Требуется политическое решение. Но оно затронет настолько много людей, включая коренных нищебродов, что это путь в один конец для политика.

Банки с западными учредителями уже говорят мол давай депозитный договор, справку о доходах и т.д. мулька уже не канает.
Банки типа Кристал, сами диктуют бумажки мол деньги у соседа Васи одолжил.
Сцут сворачивания продаж из за пугливости покупателя.


Вот такие у нас реформы когда строгость законов компенсируется не обязательностью исполнения, рай для коррупции.

Модератор, что с сайтом, с телефона невозможно найти ветку.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:38

  UA написав:У этого лица даже денег на смартофон нет, а вы его черт знает в чем обвиняете.

Зачем ему смартфон? Можете обьяснить? Он даже свой мобильный оператор прикрыл, когда от сматфона отказался..... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:43

  airmax78 написав:Нравится вот это лицо? Оно правда новое?
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К стати в молодости он был внешне очень похож на меня сегодняшнего. Так что это лицо не выщывает у меня антипатии. Как в зеркало машины времени смотрю...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 23:47

начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( :!: :roll: ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:10

  Bayern написав:
  trololo"[quote="4541929:hume"[quote="4541913:antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.

Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.[/quote]

На новый 2005 год по всем каналам поздравлял действующий на тот момент президент Кучма,и только по пятому каналу Порошенко зрителей поздравлял кандидат Ющенко,тогда это назвали демократией,сейчас Беня решил повыпендриваться :lol:/quote]

Так я не осуждаю. Демократия!
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:10

На Осокорках продолжается строительство.

Департамент благоустройства до сих пор не отозвал разрешение на ведение строительства.

Напомнило Жванецкого, тут играем,тут не играем, тут жирное пятно от рыбы.

https://m.censor.net.ua/news/3110142/na ... aktivistov
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:12

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Нравится вот это лицо? Оно правда новое?
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К стати в молодости он был внешне очень похож на меня сегодняшнего. Так что это лицо не выщывает у меня антипатии. Как в зеркало машины времени смотрю...

Ой! Азохн вей!
Вы к какому рэбэ ходите?
UA
 
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