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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:10

  Bayern написав:
  trololo"[quote="4541929:hume"[quote="4541913:antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.

Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.[/quote]

На новый 2005 год по всем каналам поздравлял действующий на тот момент президент Кучма,и только по пятому каналу Порошенко зрителей поздравлял кандидат Ющенко,тогда это назвали демократией,сейчас Беня решил повыпендриваться :lol:/quote]

Так я не осуждаю. Демократия!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:10

На Осокорках продолжается строительство.

Департамент благоустройства до сих пор не отозвал разрешение на ведение строительства.

Напомнило Жванецкого, тут играем,тут не играем, тут жирное пятно от рыбы.

https://m.censor.net.ua/news/3110142/na ... aktivistov
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:12

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Нравится вот это лицо? Оно правда новое?
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К стати в молодости он был внешне очень похож на меня сегодняшнего. Так что это лицо не выщывает у меня антипатии. Как в зеркало машины времени смотрю...

Ой! Азохн вей!
Вы к какому рэбэ ходите?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 07:01

  Nikita1000 написав:
  zzzzzz написав:Сегодня начались продажи в ЖК Отрадный
https://kmb.ua/ru/news/nachalas-prodazh ... -otradnom/

от: 16 844 грн/м² при 100% оплате или +10% при рассрочке

Блин, край земли. И реальная сдача 22год. Карл, 4 года! :shock: Есть желающие?


Нормально!

То ж новобуд!!!
Великий, гарний, просторний, з 2 ліфтами на 250 квартир!!!


Куди зникли наші трактористи???
Може, перекваліфікувались в розеточників і плиточників????

Серйозно - чому замовкли наші фейкарі???

Видно, погані справи на Кржн...
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:36

в Киеве дорожают новостройки

https://news.finance.ua/ru/news/-/44330 ... ovostrojki
Xenon
 
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