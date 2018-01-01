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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:10

  Bayern написав:
  trololo"[quote="4541929:hume"[quote="4541913:antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.

Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.[/quote]

На новый 2005 год по всем каналам поздравлял действующий на тот момент президент Кучма,и только по пятому каналу Порошенко зрителей поздравлял кандидат Ющенко,тогда это назвали демократией,сейчас Беня решил повыпендриваться :lol:/quote]

Так я не осуждаю. Демократия!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 00:10

На Осокорках продолжается строительство.

Департамент благоустройства до сих пор не отозвал разрешение на ведение строительства.

Напомнило Жванецкого, тут играем,тут не играем, тут жирное пятно от рыбы.

https://m.censor.net.ua/news/3110142/na ... aktivistov
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:36

в Киеве дорожают новостройки

https://news.finance.ua/ru/news/-/44330 ... ovostrojki
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Думаю, что Вы, уважаемые Первый, Прохожий, Кингконговец, ihorkyiv со Старонаводницкой и прочие достойные мужи (про Фейслесса, правда, не уверен - в смысле, что не переедет) никуда не уедете. При Чивокуне ж тут все сидели?
А вот Флай, Долярчик, Бигор и прочие нелюбимые Вами персонажи как раз ЦА трудовой эмиграции.

... може колись ще поїду за кордон на заробітки(хоч навряд), а от жити й надалі збираюсь ТУТ, на СВОЇЙ ЗЕМЛІ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:27

  морда написав:начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( :!: :roll: ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.

Граждане, это что же получается? Чтобы не было грибка и плесени, надо просто доначислить? Не обогреть, не провентилировать, а доначислить????
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32954.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:40

  Serg-ik написав:
  морда написав:начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( :!: :roll: ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.

Граждане, это что же получается? Чтобы не было грибка и плесени, надо просто доначислить? Не обогреть, не провентилировать, а доначислить????
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32954.html

так и обогревайте.. за свой счёт, а не соседей..
Получается, нулевые показы кварт. сч-ка тепла будут прежде всего привлекать внимание "доначислителей"
морда
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ха - так "0" лічильник якраз і показник отримання тепла від сусідів . Ще як тільки почали ставити лічильники індивідуальні - і дуже хвалилися економією - зразу говорив - це все за рахунок сусідів . А ось це вже адекватна офіційна відповідь . І до речі - в нових будинках з приватними ЖЕКами не дуже так вийде робити - бо температура носія встановлена по-мінімуму - хіба що хтось любить прохолоду в градусів 15 ...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:56

  морда написав:
  Serg-ik написав:
  морда написав:начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( :!: :roll: ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.

Граждане, это что же получается? Чтобы не было грибка и плесени, надо просто доначислить? Не обогреть, не провентилировать, а доначислить????
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32954.html

так и обогревайте.. за свой счёт, а не соседей..
Получается, нулевые показы кварт. сч-ка тепла будут прежде всего привлекать внимание "доначислителей"


Він букви знає, читати вміє, але не розуміє що написано.

З таким розумовим апаратом тре руками працювати накручувальником коров'ячих хвостів у кацапетовці і не скаржились на ціни в Кийові.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:11

Обсяги іпотечного кредитування збільшуються, хоча вони поки замалі, щоб суттєво впливати на попит. Частка іпотеки в загальній кількості нотаріально засвідчених договорів купівлі-продажу квартир та житлових будинків менше 5% для України та менше 10% для Києва.


Забудовники змінили підходи до стимулювання попиту
Можливості конкуренції за рахунок цін практично вичерпались, тому забудовникам довелось шукати інші способи приваблення покупців. Пропозиція малогабаритних квартир площею до 20 кв. м. виявилась не дуже вдалим експериментом. Тепер деякі будівельні компанії намагаються розширити цільову аудиторію за допомогою маркетингової кампанії у регіонах, розраховуючи на тих, хто купуватиме дітям житло у столиці.


https://voxukraine.org/uk/connector/men ... nUNKnZRg0U
Живите своим умом!
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UA
Беня - наш пацан:
https://nmetau.edu.ua/ru/mmain/i1/p-70
Фамилия Имя Отчество Год поступления Год выпуска
Коломойский Валерий Григорьевич 1955 1961
Коломойский Семен Абрамович 1968 1974
Коломойский Игорь Валериевич 1980 1985
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