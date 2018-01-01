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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:19

  Xenon написав:в Киеве дорожают новостройки

https://news.finance.ua/ru/news/-/44330 ... ovostrojki

Нада брать - две. Нет - пять! Скоро заробитчане и остальные студенты захотят домой т.к. не смогут там жить без киевского угара и начнут грести всё подряд 8) И профит 98% :shock: И в Майами :mrgreen:
Востаннє редагувалось moniks в Сер 06 лют, 2019 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:33

  Xenon написав:в Киеве дорожают новостройки

https://news.finance.ua/ru/news/-/44330 ... ovostrojki

Читаем:
Виноваты в этом растущие цены на стройматериалы и аппетиты работников, требующих за свою работу больше денег, объясняет главред онлайн-журнала о новостройках 3m2 Виктория Берещак.

Понимаете? Не минимальные потребности, а "аппетиты" и "требования". Врозеточники , камещики, бетонщики распоясались. Но это к лучшему. Они же и выкупят за свои повышенные зарплаты подорожавшие метры.
P.S.Интересно, зарплата в КГС, тех кто строит "Світло парк" с ценой около 18 тыс и ФК с ценой в 50 000 за метр-различается в 2-3 раза? ( в тему "аппетиты: чьи они?")
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:49

  морда написав:начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( :!: :roll: ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.

Горизонтальная разводка потеряла преимущества.
Квартиры с индивидуальными котлами отопления приобрели преимущества.
Первый! давайте фото забацаного хруща.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:07

  морда написав:
  Serg-ik написав:
  морда написав:начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( :!: :roll: ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.

Граждане, это что же получается? Чтобы не было грибка и плесени, надо просто доначислить? Не обогреть, не провентилировать, а доначислить????
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32954.html

так и обогревайте.. за свой счёт, а не соседей..
Получается, нулевые показы кварт. сч-ка тепла будут прежде всего привлекать внимание "доначислителей"

Минрегион сказал:
1. Выключите электрические теплые полы работающие по ночному тарифу.
2. Демонтируйте свои тепловые насосы в 5 раз более экономные чем электроконвекторы и потребляйте тепло от ТЕЦ, бо газу завались и девать его просто некуда.

ПС. По факту решили поднагрузить платежеспособный контингент новостроек дабы сильно не поднимать цену гигакалории.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:12

  UA написав:
  морда написав:
  Serg-ik написав:Граждане, это что же получается? Чтобы не было грибка и плесени, надо просто доначислить? Не обогреть, не провентилировать, а доначислить????
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32954.html

так и обогревайте.. за свой счёт, а не соседей..
Получается, нулевые показы кварт. сч-ка тепла будут прежде всего привлекать внимание "доначислителей"

Минрегион сказал:
1. Выключите электрические теплые полы работающие по ночному тарифу.
2. Демонтируйте свои тепловые насосы в 5 раз более экономные чем электроконвекторы и потребляйте тепло от ТЕЦ, бо газу завались и девать его просто некуда.

ПС. По факту решили поднагрузить платежеспособный контингент новостроек дабы сильно не поднимать цену гигакалории.

По факту это все еще могут оспорить. С другой стороны - массовый переход на отопление электричеством сильно увеличит работу пожарникам. С третьей стороны, обогревать квартиру за счет соседей не есть хорошо - пусть на минимум, но батареи должны работать.
airmax78
 
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  #<1 ... 398399400401
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