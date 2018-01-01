Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Виноваты в этом растущие цены на стройматериалы и аппетиты работников, требующих за свою работу больше денег, объясняет главред онлайн-журнала о новостройках 3m2 Виктория Берещак.
Понимаете? Не минимальные потребности, а "аппетиты" и "требования". Врозеточники , камещики, бетонщики распоясались. Но это к лучшему. Они же и выкупят за свои повышенные зарплаты подорожавшие метры. P.S.Интересно, зарплата в КГС, тех кто строит "Світло парк" с ценой около 18 тыс и ФК с ценой в 50 000 за метр-различается в 2-3 раза? ( в тему "аппетиты: чьи они?")
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
морда написав:начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.
морда написав:начал читать Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг- есть такое (раздел 6):... Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку теплової енергії ...такому приміщенню донараховується обсяг спожитої теплової енергії... Донарахування обсягу теплової енергії .. здійснюється з метою унеможливлення ( ) опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі.
так и обогревайте.. за свой счёт, а не соседей.. Получается, нулевые показы кварт. сч-ка тепла будут прежде всего привлекать внимание "доначислителей"
Минрегион сказал: 1. Выключите электрические теплые полы работающие по ночному тарифу. 2. Демонтируйте свои тепловые насосы в 5 раз более экономные чем электроконвекторы и потребляйте тепло от ТЕЦ, бо газу завались и девать его просто некуда.
ПС. По факту решили поднагрузить платежеспособный контингент новостроек дабы сильно не поднимать цену гигакалории.
так и обогревайте.. за свой счёт, а не соседей.. Получается, нулевые показы кварт. сч-ка тепла будут прежде всего привлекать внимание "доначислителей"
Минрегион сказал: 1. Выключите электрические теплые полы работающие по ночному тарифу. 2. Демонтируйте свои тепловые насосы в 5 раз более экономные чем электроконвекторы и потребляйте тепло от ТЕЦ, бо газу завались и девать его просто некуда.
ПС. По факту решили поднагрузить платежеспособный контингент новостроек дабы сильно не поднимать цену гигакалории.
По факту это все еще могут оспорить. С другой стороны - массовый переход на отопление электричеством сильно увеличит работу пожарникам. С третьей стороны, обогревать квартиру за счет соседей не есть хорошо - пусть на минимум, но батареи должны работать.