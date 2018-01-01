|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:33
trololo написав: UA написав:
Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно.
У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.
что, бомбит от курса? кто просил хватать по 29?
не волнуйтесь, все будет хорошо. заробитчане дали +11 млрд только в белую, сколько прошло мимо статистики - неизвестно. айти, аграрии. посмотрите прибыль и росты оборота в привате, там все гут
Товарисч прежде всего не понимает, что такое платежный баланс. И про газ насмешил.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 15280
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1283 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:33
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5927
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:34
airmax78 написав: Nikita1000 написав:airmax78
В Финляндии все частные дома до 90 годов отапливались салярой. Для этого были в землю зарыты цистерны на 1-3 куба. Саляра отличалась от обычной цветом и характеристиками. На заправке не купишь и в авто не зальёшь. Стоила дешевле обычной.
Сейчас всё частное домохозяйство переведено полностью на электричество. Система вентиляции и отопления идут как одно целое. Дом 150 квадратов наматывает около 180-200 евро.Это освещение, горячая вода и отопление. И нам от этого не уйти. Вопрос времени.
Нас тарифами заставят шевелится.
Итс ок. Переход с ЦО на другие виды отопления займет 5-7-10 лет и охулиарды кап инвестиций на всех уровнях. Но пока в Украине альтернативы ЦО нет. Да, модные дома, с 20кВт выделенной мощности на двушку, могут полностью перейти на электричество. Но сколько таких домов в общей массе жилья?
Завтра випускає порох наказ - всі на електроенергію!!!!!
І панеслась - на рижого таракана бабло заганяє...
А хто в теплому хрущику чи чешечкі з бпсочкою поставить електрокотел? Хто заплатить бабло за це?
Короче. П...ть - Не мішки носити.
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 06 лют, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13901
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:35
Starikan написав: trololo написав: UA написав:
Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно.
У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.
что, бомбит от курса? кто просил хватать по 29?
не волнуйтесь, все будет хорошо. заробитчане дали +11 млрд только в белую, сколько прошло мимо статистики - неизвестно. айти, аграрии. посмотрите прибыль и росты оборота в привате, там все гут
Товарисч прежде всего не понимает, что такое платежный баланс. И про газ насмешил.
Ви вважаєте, що людина, яка гріється теплом від сусідів і отримує субсидію - знає, що таке платіжний баланс? Таких "єкономістів" в Україні стільки, що їми можна греблю гатити!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 19072
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 2025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:40
Первый написав:
А хто в теплому хрущику чи чешечкі з бпсочкою поставить електрокотел? Хто заплатить бабло за це?
я уже как то писал про отремонтированный и утепленный минобороны хрущик возле аэропорта киев - очень теплое и экономичное жилье при наличии домового теплосчетчика, а он там ессно есть
да и вообще весьма норм - не хуже чем в бывшей гдр
так шо дело не в хрущиках, а в менталитете, а его не тип дома формирует - сюрпрайз?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5927
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:42
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Макс откуда эти глупости черпаете?
Напишите что-то умное, разбавьте форум.
Есть факт - Ночью гигантское перепроизводство электроэнергии.
Пользуясь знаниями полученными в МВА, постройте доктрину использования этого валяющегося под ногами, бесплатного ресурса.
Я начну, а вы продолжите:
1. Ярко освещать модные МОПы
2.
3.
Т.е. отапливать предлагаете только ночью. В 7 утра все отопление вырубили и ждем 23. Много у нас объектов, которые в таком режиме могут работать, у многих есть техническая возможность? У нас действительно такое гигантское ночное перепроизводство, что хватит всем?
Кстати, тут у нас потихоньку надвигается эра электромобилей. Расчет, в основном, тоже на зарядку ночью. Понимаю, что пока это капля в море. Но это пока.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27866
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 715 раз.
- Подякували: 3088 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:03
kingkongovets написав: Первый написав:
А хто в теплому хрущику чи чешечкі з бпсочкою поставить електрокотел? Хто заплатить бабло за це?
я уже как то писал про отремонтированный и утепленный минобороны хрущик возле аэропорта киев - очень теплое и экономичное жилье при наличии домового теплосчетчика, а он там ессно есть
да и вообще весьма норм - не хуже чем в бывшей гдр
так шо дело не в хрущиках, а в менталитете, а его не тип дома формирует - сюрпрайз?
Я грамоті не навчений. Хз в чому справа, але акуенний спец Сержик знімає квартиру в будинку халабуді і скаржиться що мешканцям все рівно в якому стані будинок.
А так да, якби в роті виросли гриби то і в ліс не тре було ходити. Нажаль.
Вільнолюдина не здатна привести власноручно вбитий будинок до тями.
Вона здатна лише його захерячить.
Читайте результати опитування. Там все зрозуміло.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13901
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1832 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:07
Faceless написав:
То укрепление было пару месяцев, это уже более полугода, с коротким всплеском на событиях в Керчи. Хотя долго такое не может продолжаться
То укрепление по данным НБУ было с 22 мая по 8 октября
Наличные по данным банков стали продавать дешевле 5,00 с 15 апреля. к 5,05 вернулись 18 сентября.
4,5-5 мес.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8747
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:10
airmax78 написав: UA написав:
Есть факт - Ночью гигантское перепроизводство электроэнергии.
Пользуясь знаниями полученными в МВА, постройте доктрину использования этого валяющегося под ногами, бесплатного ресурса.
Я начну, а вы продолжите:
1. Ярко освещать модные МОПы
2.
3.
Т.е. отапливать предлагаете только ночью. В 7 утра все отопление вырубили и ждем 23. Много у нас объектов, которые в таком режиме могут работать, у многих есть техническая возможность? У нас действительно такое гигантское ночное перепроизводство, что хватит всем?
Кстати, тут у нас потихоньку надвигается эра электромобилей. Расчет, в основном, тоже на зарядку ночью. Понимаю, что пока это капля в море. Но это пока.
Так Маск свою "стену" как раз под такое использование и задумывал: ночью, пока дешево, заряжается powerwall -- днем все потребление идет от нее.
Но есть пара "небольших" минусов -- цена у второй версии от пяти к "там". И мощность те же 5кW. -- т.е. на квартиру таких нужно штуки две.
Ну и лет через 5 "операцию повторить"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 904
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16
Serg-ik написав: Faceless написав:
То укрепление было пару месяцев, это уже более полугода, с коротким всплеском на событиях в Керчи. Хотя долго такое не может продолжаться
То укрепление по данным НБУ было с 22 мая по 8 октября
Наличные по данным банков стали продавать дешевле 5,00 с 15 апреля. к 5,05 вернулись 18 сентября.
4,5-5 мес.
тогда не было повторяющихся сезонных колебаний.
теперь они есть.
рассматривать кратковременную коррекцию до 27 в контексте аналогии лета 2008г. - себя обманывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13574
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1829 раз.
- Подякували: 3855 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|