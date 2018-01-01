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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 403404405406>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:33

  trololo написав:
  UA написав: Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно.
У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.
что, бомбит от курса? кто просил хватать по 29? :) не волнуйтесь, все будет хорошо. заробитчане дали +11 млрд только в белую, сколько прошло мимо статистики - неизвестно. айти, аграрии. посмотрите прибыль и росты оборота в привате, там все гут :)

Товарисч прежде всего не понимает, что такое платежный баланс. И про газ насмешил.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:34

  airmax78 написав:
  Nikita1000 написав:airmax78 В Финляндии все частные дома до 90 годов отапливались салярой. Для этого были в землю зарыты цистерны на 1-3 куба. Саляра отличалась от обычной цветом и характеристиками. На заправке не купишь и в авто не зальёшь. Стоила дешевле обычной.
Сейчас всё частное домохозяйство переведено полностью на электричество. Система вентиляции и отопления идут как одно целое. Дом 150 квадратов наматывает около 180-200 евро.Это освещение, горячая вода и отопление. И нам от этого не уйти. Вопрос времени.
Нас тарифами заставят шевелится.

Итс ок. Переход с ЦО на другие виды отопления займет 5-7-10 лет и охулиарды кап инвестиций на всех уровнях. Но пока в Украине альтернативы ЦО нет. Да, модные дома, с 20кВт выделенной мощности на двушку, могут полностью перейти на электричество. Но сколько таких домов в общей массе жилья?



Завтра випускає порох наказ - всі на електроенергію!!!!!
І панеслась - на рижого таракана бабло заганяє...

А хто в теплому хрущику чи чешечкі з бпсочкою поставить електрокотел? Хто заплатить бабло за це?

Короче. П...ть - Не мішки носити.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 06 лют, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:35

  Starikan написав:
  trololo написав:
  UA написав: Смотрю на весь этот коммунальный цирк, и понимаю, что банкротство государства Украина неизбежно.
У чуваков дыра платежного баланса 10 млрд долларов, а они сознательно увеличивают потребление импортного газа и устраивают показушное предвыборное укрепление гривны.
что, бомбит от курса? кто просил хватать по 29? :) не волнуйтесь, все будет хорошо. заробитчане дали +11 млрд только в белую, сколько прошло мимо статистики - неизвестно. айти, аграрии. посмотрите прибыль и росты оборота в привате, там все гут :)

Товарисч прежде всего не понимает, что такое платежный баланс. И про газ насмешил.

Ви вважаєте, що людина, яка гріється теплом від сусідів і отримує субсидію - знає, що таке платіжний баланс? Таких "єкономістів" в Україні стільки, що їми можна греблю гатити!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:40

  Первый написав:А хто в теплому хрущику чи чешечкі з бпсочкою поставить електрокотел? Хто заплатить бабло за це?


я уже как то писал про отремонтированный и утепленный минобороны хрущик возле аэропорта киев - очень теплое и экономичное жилье при наличии домового теплосчетчика, а он там ессно есть
да и вообще весьма норм - не хуже чем в бывшей гдр
так шо дело не в хрущиках, а в менталитете, а его не тип дома формирует - сюрпрайз?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:42

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс откуда эти глупости черпаете?

Напишите что-то умное, разбавьте форум.

Есть факт - Ночью гигантское перепроизводство электроэнергии.
Пользуясь знаниями полученными в МВА, постройте доктрину использования этого валяющегося под ногами, бесплатного ресурса.
Я начну, а вы продолжите:
1. Ярко освещать модные МОПы
2.
3.

Т.е. отапливать предлагаете только ночью. В 7 утра все отопление вырубили и ждем 23. Много у нас объектов, которые в таком режиме могут работать, у многих есть техническая возможность? У нас действительно такое гигантское ночное перепроизводство, что хватит всем?
Кстати, тут у нас потихоньку надвигается эра электромобилей. Расчет, в основном, тоже на зарядку ночью. Понимаю, что пока это капля в море. Но это пока.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:03

  kingkongovets написав:
  Первый написав:А хто в теплому хрущику чи чешечкі з бпсочкою поставить електрокотел? Хто заплатить бабло за це?


я уже как то писал про отремонтированный и утепленный минобороны хрущик возле аэропорта киев - очень теплое и экономичное жилье при наличии домового теплосчетчика, а он там ессно есть
да и вообще весьма норм - не хуже чем в бывшей гдр
так шо дело не в хрущиках, а в менталитете, а его не тип дома формирует - сюрпрайз?


Я грамоті не навчений. Хз в чому справа, але акуенний спец Сержик знімає квартиру в будинку халабуді і скаржиться що мешканцям все рівно в якому стані будинок.

А так да, якби в роті виросли гриби то і в ліс не тре було ходити. Нажаль.

Вільнолюдина не здатна привести власноручно вбитий будинок до тями.
Вона здатна лише його захерячить.

Читайте результати опитування. Там все зрозуміло.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:То укрепление было пару месяцев, это уже более полугода, с коротким всплеском на событиях в Керчи. Хотя долго такое не может продолжаться

То укрепление по данным НБУ было с 22 мая по 8 октября
Наличные по данным банков стали продавать дешевле 5,00 с 15 апреля. к 5,05 вернулись 18 сентября.
4,5-5 мес.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:10

  airmax78 написав:
  UA написав:Есть факт - Ночью гигантское перепроизводство электроэнергии.
Пользуясь знаниями полученными в МВА, постройте доктрину использования этого валяющегося под ногами, бесплатного ресурса.
Я начну, а вы продолжите:
1. Ярко освещать модные МОПы
2.
3.

Т.е. отапливать предлагаете только ночью. В 7 утра все отопление вырубили и ждем 23. Много у нас объектов, которые в таком режиме могут работать, у многих есть техническая возможность? У нас действительно такое гигантское ночное перепроизводство, что хватит всем?
Кстати, тут у нас потихоньку надвигается эра электромобилей. Расчет, в основном, тоже на зарядку ночью. Понимаю, что пока это капля в море. Но это пока.

Так Маск свою "стену" как раз под такое использование и задумывал: ночью, пока дешево, заряжается powerwall -- днем все потребление идет от нее.
Но есть пара "небольших" минусов -- цена у второй версии от пяти к "там". И мощность те же 5кW. -- т.е. на квартиру таких нужно штуки две.
Ну и лет через 5 "операцию повторить"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:16

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:То укрепление было пару месяцев, это уже более полугода, с коротким всплеском на событиях в Керчи. Хотя долго такое не может продолжаться

То укрепление по данным НБУ было с 22 мая по 8 октября
Наличные по данным банков стали продавать дешевле 5,00 с 15 апреля. к 5,05 вернулись 18 сентября.
4,5-5 мес.

тогда не было повторяющихся сезонных колебаний.
теперь они есть.
рассматривать кратковременную коррекцию до 27 в контексте аналогии лета 2008г. - себя обманывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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